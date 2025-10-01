خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روز گذشته مردم استان سمنان با شوک حادثه ای تلخ روبرو شدند. سرویس دانشجویان دختر دانشکده پیراپزشکی سرخه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در کیلومتر شش محور سمنان- سرخه با تریلی برخورد می کند که طی این حادثه دو نفر جان خودشان را از دست می دهند حادثه ای که ابعاد عجیبی دارد به خصوص اینکه اگر قانون رعایت می شد اصلاً چنین اتفاقی رخ هم نمی داد! اما قبل از هر چیز نگاهی به اتفاقات رخ داده می اندازیم.

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دارای یک دانشکده پیراپزشکی در سرخه است در نتیجه اتوبوس مدل او ۴۵۷ زرد رنگ که اتوبوس درون شهری ساخت شرکت ایران خودرو محسوب می شود ساعت ۷ صبح ۱۳ نفر از دانشجویان این دانشکده را از سمنان سوار می کند تا به سرخه برساند که نخستین ابهام این حادثه دقیقاً همینجا است زیرا بعد از تصادف بهمن ماه ۱۴۰۲ کارگران یک کارخانه در مسیر سمنان- مهدیشهر تردد اتوبوس های موسوم به شهری در خارج از شهر اصلاً ممنوع شده است! در نتیجه مشخص نیست که چطور این اتوبوس در بین شهر های سمنان - سرخه تردد می کند.

ممنوعیت صریح

سردار حسن مومنی رئیس پلیس راه کشور در خردادماه ۱۴۰۲ در نشست خبری اعلام کرده که هیچ اتوبوس درون شهری حق جابجایی مسافر در جاده های برون شهری را ندارد حتی اگر با پیک های تردد شدید برای مثال سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) روبرو باشیم پس از وقوع حوادث اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی و اتوبوس سربازمعلمان در استان یزد نیز وزارت راه و شهرسازی بخش نامه ای را صادر کرد و نوشت: هرگونه فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.

در این بخش نامه همچنین آمده است: «در محورهای برون‌شهری صرفاً تردد اتوبوس‌های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بلامانع است ضمناً تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابه‌جایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنها در مسیرهای بین‌شهری ممنوع است». مشخصاً بعد از تراژدی فوت سه کارگر کارخانه ای در مهدیشهر در بهمن ماه ۱۴۰۲ که مسئولان وقت بارها مصاحبه کرده و قول مساعد پیگیری دادند، اگر با مسببان برخورد قانونی جدی صورت می گرفت شاهد تکرار این حادثه نبودیم اما متاسفانه مسئولان استان سمنان نشان داده اند که نه نظارت جدی دارند و نه اساساً چنین مسائلی اولویت آنها است.

حال به حادثه بازگردیم. به نظر می رسد نیم ساعت قبل از حادثه در کیلومتر شش محور سمنان- سرخه دو تریلی با هم برخورد می کنند در نتیجه این دو تریلی متوقف می شوند پس از مدتی اتوبوس بنز ایران خودرو او ۴۵۷ حامل ۱۳ دانشجو و یک راننده به منطقه رسیده و راننده به دلیل نامعلومی دیر متوجه این تریلی ها می شود و در نتیجه از مسیر منحرف و به شدت با تریلی برخورد می کند.

بررسی دلایل حادثه

رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه گزارش دلیل حادثه تصادف اتوبوس پیراپزشکی سرخه و تریلی در نشست تخصصی در استانداری سمنان ارائه خواهد شد، گفت: روز گذشته کارشناسان پلیس راه به صورت کامل شواهد و قرائن را مورد بررسی قرار دادند.

سرهنگ موسی بزرگی با بیان اینکه جزئیات حادثه مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: فعلاً می توان گفت که در این حادثه در واقع ۵۰، ۵۰ قصور بین راننده اتوبوس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و تریلی متوقف شده در گوشه جاده است البته مقصران حقیقی و حقوقی احتمالی دیگری نیز وجود خواهد داشت که در نشست های رسمی اعلام می شود.

دانشگاه علوم پزشکی سمنان بلافاصله بعد از دریافت خبر تصادف این اتوبوس در کنار اعزام نیروهای امدادی تلاش کرد تا بهترین خدمات درمانی برای مصدومان این حادثه به خصوص پنج دختر دیگر که حال نسبتاً وخیمی در ابتدای تصادف داشتند، صورت دهد اما در نهایت تلاش ها برای نجات نرگس فتحی‌نژاد و زینب شعنی بی فایده ماند و این دو دانشجو جان خودشان را از دست دادند.

گفتنی است دیگر مصدومان این حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند اما جراحات قابل توجهی خوشبختانه نداشتند و عمدتاً به صورت سرپایی مداوا شدند اما در تحولی دیگر بعد از وقوع این حادثه رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اطلاعیه ای صادر کرد و در آن اعلام داشت که به صورت ویژه به پرونده تصادف اتوبوس رسیدگی می شود. این واکنش البته در تمام حوادث از این دست از معدن تا تصادف اتوبوس کارگران و دانشجویان و … تکرار می شود یعنی مسئولان وقتی اتفاقی رخ می دهد تازه به فکر رسیدگی به ابعاد آن و برخورد با متخلف می افتند.

دستگاه قضایی ورود کرد

در صورتی که همین موضوع برخورد با عوامل حادثه مشابه اتوبوس کارگران در بهمن ۱۴۰۲ نیز بیان می شد علی ایحال حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در بدو این حادثه با ابراز تأسف عمیق برای از جان‌باختن دو نفر از دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی سرخه و آرزوی شفای عاجل برای دیگر مصدومان گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، خواب‌آلودگی راننده باعث شد اتوبوس حامل دانشجویان با دو دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد کند. راننده اتوبوس مصدوم در حال درمان بوده و دستورات قضایی لازم برای زیر نظربودن وی و انجام تحقیقات انتظامی و قضایی صادره شده است و سایر مصدومان در مراکز درمانی استان تحت مداوا قرار دارند.

وی اعلام کرد: رئیس دادگستری شهرستان سرخه به محض اطلاع از وقوع این حادثه دستور تشکیل پرونده قضایی ویژه را صادر کرد. وی بلافاصله روند بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات را آغاز کرد تا با همکاری کارشناسان راهور و دستگاه‌های انتظامی، اجرایی و امدادرسانی خدمت رسانی و نیز ابعاد حادثه به‌طور دقیق مشخص شود و همچنین با مراجعه به مرکزدرمانی پیگیری های لازم برای روند درمان مصدومان را انجام داده است.

اکبری تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه قصور یا تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد و هدف اصلی این رسیدگی، احقاق حقوق جان‌باختگان، مصدومان و خانواده‌های آنان است. نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مسئولان بازهم وعده دادند!

استاندار سمنان نیز ساعاتی بعد از تصادف خود را به بیمارستان کوثر سمنان رساند تا از قافله ابراز همدردی ها جا نماند او ضمن همدردی با خانواده دانشجویان متوفی این حادقه اعلام کرد: سلامت و درمان مصدومان این سانحه، در اولویت فوری دستگاه‌های اجرایی و درمانی استان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

محمد جواد کولیوند همچنین با بیان اینکه فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، به‌عنوان مسئول ویژه بررسی تمام ابعاد و زوایای حادثه تعیین شده و موظف است گزارش کامل را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهد، بیان داشت: به هیچ عنوان از کنار این حادثه به سادگی عبور نخواهیم کرد و هر فرد یا نهادی که در وقوع این سانحه قصور یا کوتاهی داشته باشد، بدون هیچ‌گونه ملاحظه و اغماض به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

البته ناگفته نماند که در حادثه جان باختن سه کارگر کارخانه مهدیشهری دقیقاً با همین ابعاد یعنی تصادف اتوبوس درون شهری در جاده مسئولان وقت نیز همین جمله را تکرار می کردند که به هیچ عنوان از کنار این حادثه به سادگی عبور نخواهیم کرد اما تحقیقات خبرنگار مهر نشان می دهد که مقصران حادثه قبلی حتی اخراج هم نشدند!

جان هایی که یکی پس از دیگری می رود و خانواده هایی که داغدار می شوند زیرا دانشگاه علوم پزشکی سمنان نمی خواهد هزینه یک اتوبوس ایمن را تامین کند یا مسئولان ما در راهداری و حل و نقل جاده ای، استانداری و فرمانداری و پلیس راه و … عزمی برای اجرای قانون ندارند و این بار هم مانند رویه های دیگر مطمئناً نشست هایی برگزار می شود مسئولان هیئت های تحقیقات شکل می دهند و این بار هم بر ایمنی بیشتر سرویس های دانشجویی تاکید می کنند! بدون اینکه کسی اخراج شود یا بدون اینکه جلوی تردد اتوبوس های شهری در جاده های برون شهری گرفته شود!