پیام تسلیت معاون وزیر بهداشت برای درگذشت ۲ دانشجوی علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، بامداد امروز سه‌شنبه ۸ مهر ماه ساعت ۸:۴۰ دقیقه اتوبوس سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مسیر جاده سمنان به سرخه دچار حادثه شد و با دو دستگاه تریلی پارک شده در حاشیه جاده اصابت کرد که متاسفانه در اثر این سانحه دو تن از دانشجویان این دانشگاه جان خود را از دست دادند.

بر اساس اظهارات شاهدان این سانحه، این اتوبوس پس از برخورد با تریلی‌های پارک شده در حاشیه جاده از مسیر منحرف و واژگون شده است که بلافاصله پس از رخ دادن این سانحه عملیات امدادرسانی توسط ۵ آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس، یک بالگرد دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و یک آمبولانس هلال احمر انجام و مصدومان به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان منتقل شدند.

دکتر عبدالرضا دیانی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت در پی این سانحه به سرعت در این مرکز حاضر و جویای حال دانشجویان مصدوم شد.

وی گفت: اتوبوس حامل ۱۳ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان صبح امروز دچار سانحه رانندگی شده است که متاسفانه از این تعداد دو دانشجو به نام‌های نرگس فتحی‌نژاد و سیده زینب شانی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در حال حاضر دو دانشجو در ICU و دو دانشجو نیز در اتاق عمل بستری هستند و ۷ دانشجوی دیگر به صورت سرپایی درمان شده و به لطف خدا در وضعیت پایدار قرار دارند.

دیانی با بیان این‌که رییس و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و تمامی مسؤولان ذی‌ربط از همان لحظات اولیه در این مرکز درمانی حضور دارند تا رسیدگی به دانشجویان مصدوم به بهترین نحو انجام شود، ابراز داشت: تمامی تلاش ما این است تا ضمن رسیدگی هرچه بهتر به دانشجویان بستری در اتاق عمل و ICU، خاطر خانواده‌های این عزیزان را تا حدودی آرام کنیم و از طرفی در کنار خانواده‌های داغدیده این حادثه تلخ باشیم.

در این بازدید، مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت ضمن دیدار و گفت‌وگو با دانشجویان آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان روند درمان، خدمات پزشکی و حمایتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان قرار گرفت و بر لزوم ارائه بهترین مراقبت‌های لازم به مصدومان تأکید کرد.

دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیز در پیامی فوت دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حادثه رانندگی را تسلیت گفت و بر رسیدگی جدی وزارت بهداشت بر روند درمانی دانشجویان مصدوم این سانحه تاکید کرد.

در متن پیام معاون وزیر بهداشت آمده است:

«حادثه‌ تلخ و جان‌سوز تصادف اتوبوس سرویس دانشجویان که منجر به جان باختن دو تن از فرزندان عزیز این مرز و بوم و مجروح شدن جمعی از دانشجویان گرانقدر شد، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.

ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار، جامعه دانشگاهی و همه هم‌وطنان، برای آن عزیزان از دست‌رفته علو درجات و برای مجروحین این سانحه‌ دلخراش سلامتی و شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت دارم.

به خانواده‌های مصدومین و دانشجویان اطمینان می‌دهم که تمام امکانات برای درمان مجروحان بسیج شده و رسیدگی‌های لازم در حال انجام است. همچنین در کنار خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان خواهیم بود و از هیچ تلاشی برای کاهش آلام آنان دریغ نخواهیم کرد.»