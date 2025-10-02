کارگران بندر«لیورنو» ایتالیا مانع تخلیه و بارگیری کشتی اسرائیلی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع رسانهای در ایتالیا گزارش دادند که یک کشتی با پرچم رژیم صهیونیستی ناچار شد بندر لیورنو را ترک کند، بدون آنکه هیچ عملیات بارگیری یا تخلیهای انجام دهد. علت این اقدام، مخالفت کارگران بندر با خدمترسانی به کشتی و تهدید آنان به اعتصاب بود.
به گفته رسانههای ایتالیایی، کشتی «زیم ویرجینیا» صبح سهشنبه وارد بندر شد، اما کارگران بندر بهسرعت اعلام کردند حاضر به مشارکت در هیچ عملیاتی برای این کشتی نیستند. جیانفرانکو فرانشیزی، مسئول اتحادیه عمومی کارگران ایتالیا در لیورنو توضیح داد که تصمیم کارگران برای جلوگیری از فعالیت این کشتی در راستای همبستگی با مردم غزه اتخاذ شده است.
او گفت: آنچه در غزه رخ میدهد جنگ نیست، بلکه یک نسلکشی واقعی است که توسط دولت فاشیستی و نازیمسلک بنیامین نتانیاهو انجام میشود. این رویداد در حالی است که طی ده روز گذشته، کارگران بنادر دیگر ایتالیا نیز از پهلوگیری کشتیهای حامل محمولههای تسلیحاتی و سوخت به مقصد سرزمین های اشغالی جلوگیری کردهاند. از جمله این بنادر میتوان به جنوا، راونا، تارانتو و مارگریا در ونیز اشاره کرد.
همزمان اتحادیههای کارگری در ایتالیا هشدار دادهاند که در صورت اقدام ارتش رژیم صهیونیستی برای متوقف کردن ناوگان جهانی صمود که برای رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه در حال حرکت است، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. این موضعگیریها با تحولات تازه پیرامون ناوگان الصمود همزمان شده است؛ ناوگان اعلام کرده بامداد چهارشنبه وارد منطقه پرخطر در نزدیکی سواحل غزه شده است، جایی که پیشتر برخی کشتیهای اعزامی هدف حمله قرار گرفته بودند.
نظر شما