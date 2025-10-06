به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت هواپیمایی ایتالیایی ITA امروز دوشنبه اعلام کرد که تعلیق پروازهای خود به و از تل‌آویو را تا پایان سال جاری میلادی تمدید خواهد کرد.

این شرکت که بخشی از لوفت‌هانزا (LHAG.DE) است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم همچنین شامل ۲ پرواز برنامه‌ ریزی شده برای روز سال نو ۲۰۲۶ نیز می‌شود.

تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، منجر به تعلیق تعداد زیادی از پروازهای خارجی به اراضی اشغالی و بالعکس شده است.

قرار بود خدمات ITA به و از سرزمین های اشغالی در ۲ نوامبر ازسر گرفته شود.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: مسافران می‌ توانند یا پرواز خود را در تاریخ دیگری رزرو کنند یا وجه خود را پس بگیرند.