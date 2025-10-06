  1. بین الملل
تمدید تعلیق پروازهای هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو تا پایان سال جاری

شرکت هواپیمایی ایتالیایی ITA از تمدید تعلیق پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی تا پایان سال ۲۰۲۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت هواپیمایی ایتالیایی ITA امروز دوشنبه اعلام کرد که تعلیق پروازهای خود به و از تل‌آویو را تا پایان سال جاری میلادی تمدید خواهد کرد.

این شرکت که بخشی از لوفت‌هانزا (LHAG.DE) است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم همچنین شامل ۲ پرواز برنامه‌ ریزی شده برای روز سال نو ۲۰۲۶ نیز می‌شود.

تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، منجر به تعلیق تعداد زیادی از پروازهای خارجی به اراضی اشغالی و بالعکس شده است.

قرار بود خدمات ITA به و از سرزمین های اشغالی در ۲ نوامبر ازسر گرفته شود.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: مسافران می‌ توانند یا پرواز خود را در تاریخ دیگری رزرو کنند یا وجه خود را پس بگیرند.

