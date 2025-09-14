به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سازمان دهندگان ناوگان بین المللی صمود (پایداری) از حرکت ۱۸ کشتی این ناوگان از بندر کاتانیا واقع در جنوب ایتالیا به سمت نوار غزه خبر دادند.

آنها همچنین تاکید کردند که قرار است کشتی‌هایی از سمت تونس و یونان نیز طی امروز به سمت نوار غزه حرکت کنند و به کشتی‌های مذکور در آب‌های بین المللی بپیوندند.

این مسئولان اضافه کردند که ناوگان صمود بزرگترین تلاش دریایی جهانی برای شکستن محاصره نوار غزه به شمار می‌رود و سرنشینان این کشتی‌ها برای بی اثر کردن اقدام غیر قانونی رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه تلاش می‌کنند.

پیشتر اعلام شده بود که تعداد کشتی‌های مراکشی که از تونس خارج خواهند شد، ۲۳ کشتی است که در بنادر سیدی بوسعید و قمرت استقرار می‌یابند و کشتی‌های اروپایی نیز به تدریج در روزهای آینده به بندر بنزرت می‌رسند.