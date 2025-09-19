حرکت ناوگان «صمود» از جنوب ایتالیا به سمت نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع رسانه‌ای اعلام کردند که کشتی‌های وابسته به ناوگان صمود حرکت خود را از مقابل سواحل جزیره سیسیل بعد از پشت سر گذراندن طوفان، آغاز کرده‌اند.

روز گذشته سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که سیزدهمین کشتی از ۲۳ کشتی آن، به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره ۱۸ ساله اشغالگران صهیونیست علیه غزه، از تونس به سمت این باریکه حرکت کرد.

لازم به ذکر است، نزدیک به ۵۰ کشتی وابسته به ناوگان صمود از روز یکشنبه حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده‌اند.

حرکت این کشتی‌ها از بنادر تونس، ایتالیا، یونان و لیبی صورت گرفته است. چند کشتی نیز از بندر بارسلون اسپانیا طی ماه جاری حرکت کردند. کشتی‌های مذکور حامل کمک‌های پزشکی و غذایی به همراه فعالان مطرح بیش از ۴۰ کشور جهان هستند.