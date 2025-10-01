ابراهیم خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک دانش‌آموز پسر ۱۴ ساله در یکی از مدارس روستای سهرین از توابع بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان، بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد، گفت: این حادثه ساعاتی قبل رخ داد و پس از اطلاع به اورژانس، تیم‌های امدادی به سرعت به محل اعزام شدند. آنها هنگام رسیدن متوجه شدند که دانش‌آموز دچار کاهش سطح هوشیاری شده و قلب و ریه او کار نمی‌کند.

رئیس اورژانس زنجان ادامه داد: تلاش عوامل اورژانس برای انجام عملیات احیا و انتقال بیمار به بیمارستان امام حسین(ع)با وجود تمام اقدامات اورژانسی متأسفانه بی‌نتیجه بود و این دانش‌آموز جان خود را از دست داد.

خسروشاهی با بیان اینکه با وجود حضور سریع اوژانس در مدرسه، دانش اموز فوت کرده بود و علایم حیاتی نداشت

خسروشاهی با بیان اینکه بنا به اعلام مدیر مدرسه دانش آموز مورد نظر در سر صف در حیاط مدرسه دچار ایست قلبی شده و به زمین افتاده است، خاطر نشان کرد: علت دقیق این حادثه هنوز در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آموزش و پرورش استان زنجان نیز اعلام کرد اجازه اظهار نظر در این زمینه را ندارد.