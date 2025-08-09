  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

واژگونی اتوبوس در زنجان ۵ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی اتوبوس در زنجان ۵ مصدوم برجا گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: واژگونی اتوبوس در اتوبان زنجان - تبریز ۵ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن خلجی گفت: در پی اعلام تصادف در اتوبان زنجان - تبریز محدوده سرچم، واحد گشت محور به محل اعزام شد.

وی افزود: برابر گزارش عوامل گشت، برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه کامیون بنز در مسیر اردبیل به زنجان منجر به واژگونی اتوبوس در محدوده سرچم شد و مصدوم شدن چهار نفر مسافر اتوبوس و یک نفر راننده بنز را رقم زد.

خلجی افزود: مصدومان از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شدند که تحت مداوای پزشکی حال عمومی آنها نسبتاً خوب گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: با بازدید کارشناس عالی تصادفات از محل علت تامه تصادف در حال بررسی است.

کد خبر 6555338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها