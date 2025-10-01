دستگیری سارقان لوازم خودرو در تعقیب و گریز پلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۷ دستگیری عوامل این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیات طی گشت زنیهای نامحسوس و هدفمند، ماموران کلانتری متهمان را حین تخریب درب یک خودروی سواری مشاهده و سارقان نیز به محض حضور پلیس با یک دستگاه موتورسیکلت متواری و پس از دقایقی با استفاده از طرح مهار و قانون به کارگیری سلاح، زمین گیر و دستگیر شدند.

سرهنگ افشار تصریح کرد: در بازرسیهای اولیه از سارقان ۲ دستگاه ضبط خودرو و ادوات سرقت کشف و متهمان پس از انتقال به کلانتری به ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و برای کشف جرایم احتمالی دیگر به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل و دزدگیر مجهز کرده و از قرار دادن اشیا قیمتی و مدارک داخل خودرو خودداری کنند.