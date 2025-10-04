  1. جامعه
عامل سرقت از ۱۰ طلافروشی دستگیر شد

سرکلانتر دوم پلیس پایتخت از دستگیری زنی خبر داد که با شیوه ایجاد حواس‌پرتی، ۱۰ فقره سرقت از طلافروشی‌ها انجام داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت‌ کش‌روزنی طلا و جواهرات از طلا فروشی ها، تحقیقات گسترده برای دستگیری عوامل این سرقت ها توسط ماموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان آغاز شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: طی بازبینی دوربین های مداربسته و تحقیقات پلیسی تیم عملیات کلانتری از مالباختگان، هویت و مخفیگاه سارق خانم شناسایی و با اخذ دستور قضایی طی یک عملیات غافلگیر کننده در مخفیگاهش قبل از هرگونه عکس العملی دستگیر شد. متهم نیز بعد از انتقال به کلانتری به ۱۰ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرد و با بررسی های فنی مشخص شد وی با استفاده از حواس پرتی و غفلت فروشندگان اقدام به سرقت می‌کرده است.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: ۳ نفر از شکات تاکنون شناسایی و شناسایی دیگر شکات این متهمه در دستور کار پلیس قرار دارد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.

