به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل در سطح شهرستان رامیان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سارق سابقه دار شده و در اقدامی به موقع متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رامیان با بیان اینکه سارق در تحقیقات صورت گرفته به ۱۱ فقره سرقت کابل اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در این رابطه مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
