به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از نشست کارگروه اطلاعات مکانی کشورهای عضو بریکس، به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و در مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری برگزار شد.
سجاد احدزاده رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مرکز با اتکا به تجربه بیش از چهار دهه در حوزه تعاملات بینالمللی فناوری و نوآوری، از سوی وزارت امور خارجه بهعنوان فوکالپوینت رسمی کشور در همکاریهای فناوری و نوآوری با اتحادیه بریکس تعیین شده است.
احدزاده با اشاره به اهمیت روزافزون فناوریهای اطلاعات مکانی در بهبود کارآمدی، امنیت و کیفیت زندگی، از جمله در حوزههایی نظیر مسیریابی هوشمند، مدیریت ترافیک، ارتقای خدمات عمومی و واکنش در شرایط اضطراری، اعلام کرد: با رایزنیهای انجامشده توسط این مرکز، میزبانی چهارمین نشست کارگروه بریکس در فناوریهای اطلاعات مکانی و کاربردهای آنها در سال ۲۰۲۵ به ایران سپرده شده است.
وی افزود: در همین راستا، اقدامات متعددی برای جلب مشارکت و ایجاد همگرایی میان سازمانها و دانشگاههای مسئول این حوزه در کشور صورت گرفته و در نتیجه، سازمان نقشهبرداری ایران بهعنوان فوکال تخصصی این موضوع به طرفهای بریکسی معرفی شده است.
به گفته رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری، نشست مذکور از روز گذشته با حضور آنلاین ۹ کشور از مجموع ۱۰ کشور عضو بریکس آغاز به کار کرده و روز نخست آن به ارائه دستاوردها و توانمندیهای کشورهای عضو در حوزه فناوریهای اطلاعات مکانی اختصاص داشت.
احدزاده همچنین بیان کرد که در روز دوم نشست، نمایندگان کشورها به ارائه پیشنهادهای خود برای تعریف پروژههای مشترک همکاری خواهند پرداخت.
وی تاکید کرد که در پایان این نشست، سند مرجع همکاری مشترک میان اعضا با توافق طرفین نهایی خواهد شد.
رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری ابراز امیدواری کرد که با بهرهگیری از ظرفیت بالای نشست بریکس، امکان اشتراکگذاری تجربیات موفق میان کشورها فراهم شود و الگویی مناسب برای اجرای پروژههای بینالمللی در این حوزه شکل گیرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد بستری برای تبادل امن دادههای مکانی میان کشورهای عضو تأکید کرد.
