به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه بریکس در زیرساختهای تحقیقاتی و پروژههای کلان علمی در سال ۲۰۱۵ طی سومین نشست وزرای علوم، فناوری و نوآوری بریکس تأسیس شد. اهداف کلیدی این کارگروه شامل ارتقای همکاری در زیرساختهای تحقیقاتی در مقیاس بزرگ، حمایت از ابتکاراتی که به استفاده کارآمد، توسعه و مدیریت پروژههای کلان علمی منتهی میشوند و همچنین ایجاد محیطی پویا برای توسعه زیرساختهای تحقیقاتی در میان کشورهای بریکس است.
کارگروه بریکس در زیرساختهای تحقیقاتی و پروژههای کلان علمی فرصت را برای آن دسته از تحقیقات بنیادی و کابردی فراهم میکند که منجر به یافتن راهحلهایی برای چالشهای مشترک بریکس و جهان میشوند. این کارگروه همچنین مسئولیت ایجاد پلتفرم دیجیتال «شبکه زیرساخت پیشرفته تحقیقات جهانی بریکس (BRICS GRAIN) » را برعهده دارد که اطلاعات مربوط به بیش از ۳۰ زیرساخت تحقیقاتی در کشورهای بریکس در پنج حوزه انرژی، فناوری نانو، زیستشناسی، فیزیک بنیادی و ستارهشناسی را ارائه میدهد. بهطورکلی، تسهیل بهاشتراکگذاری دادهها، دسترسی به آزمایشگاهها و تبدیل آن به یک جز حیاتی از تلاشهای کارگروهی بریکس برای ارتقای همکاری بین کشورهای عضو هدف اصلی این پلتفرم محسوب میشود.
برنامه و محورهای نشست:
تاریخ: ۱۷ تا ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) مکان: تهران، هتل آزادی، جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۸ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ در هتل آزادی تهران میزبان هفتمین نشست کارگروه بریکس در حوزه زیرساختهای تحقیقاتی و پروژههای کلان علمی خواهد بود.
محورهای تمرکز نشست تهران عبارتند از:
• توسعه همکاریهای مشترک تحقیقاتی میان کشورهای عضو بریکس
• کمک به پیشبرد سازوکارهای تعریف و تأمین مالی پروژههای کلان علمی
• ارتقای نقش زیرساختهای تحقیقاتی بهعنوان موتور نوآوری، توسعه پایدار و دیپلماسی علمی
برگزار کنندگان و نهادهای همکار
این رویداد به همت، مدیریت و راهبری مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بهعنوان نقطه تماس بریکس کشور در حوزه فناوری و نوآوری با همکاری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار میشود.
