عمران امینی کارشناس پردازش تصویری ماهواره در خیام در پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اشتراک‌گذاری داده‌های ماهواره‌ای بین کشورهای عضو بریکس، گفت: ایجاد یک پلتفرم مشترک می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه خدمات کاربردی فراهم کند و در همین خصوص پیشنهادی را در جلسه اخیر گروه بریکس که به میزبانی ایران برگزار شد، مطرح کردیم. این پلتفرم به همه اعضا اجازه می‌دهد داده‌های ماهواره‌ای خود را بارگذاری کرده و سرویس‌های متنوعی ارائه دهند.

امینی ضمن بیان این مطلب افزود: هر کشور می‌تواند علاوه بر بارگذاری داده‌های خود، از داده‌های سایر کشورها نیز برای ارائه خدمات مختلف استفاده کند؛ برای مثال ایران می‌تواند سرویسی مبتنی بر داده‌های روسیه ارائه دهد یا بالعکس. این سامانه قابلیت میزبانی در هر کشور را دارد اما دسترسی به داده‌ها و سرویس‌ها برای همه اعضا یکسان و مشترک خواهد بود.

وی با اشاره به کاربردهای متنوع این پلتفرم گفت: «از پایش آتش‌سوزی و تعیین سطح زیرکشت محصولات کشاورزی گرفته تا مدیریت بحران و تسهیل صادرات و واردات، این سامانه می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.

به گفته امینی در مواقع بروز بحران و بلایا، اگر ماهواره‌ای در مدار کشورهای عضو تصویر منطقه حادثه دیده را ثبت کند، تصویر به سرعت در اختیار دیگر اعضا قرار می‌گیرد تا اقدامات امدادی سریع‌تر انجام شود.

این کارشناس پردازش تصویر ماهواره ای افزود: ماهواره خیام با رزولوشن مکانی یک متر در مدار قرار دارد و هم اکنون تصویربرداری می‌کند، اما با توجه به محدودیت داشتن تنها یک ماهواره، فاصله زمانی تصویربرداری مجدد از یک منطقه حدود چهار تا پنج روز است.

به گفته وی، وجود یک منظومه از ماهواره‌ها در این پلتفرم که توسط کشورهای مختلف تامین می‌شود، می‌تواند بازدیدهای مکرر و پوشش بهتری برای کاربردهای عملیاتی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: پروپوزال ایجاد این سامانه مشترک به در جلسه اخیر گروه بریکس ارائه شد و بازخوردهای اولیه از سوی کشورهای عضو بریکس مثبت بوده است. کشورهای چین، روسیه و برزیل نیز نیاز خود را به چنین پلتفرمی اعلام کرده‌اند و انتظار می‌رود این طرح به‌زودی به عنوان یک راهکار مشترک برای اشتراک داده و ارائه خدمات ماهواره‌ای بین اعضا اجرایی شود.

وی همچنین اشاره کرد: پژوهشگاه فضایی ایران در حال ساخت ماهواره‌های جدید با رزولوشن مکانی پنج متر و رزولوشن طیفی بالا شامل ۱۰ تا ۱۲ باند طیفی است تا اطلاعات دقیق‌تر و متنوع‌تری برای پایش و مدیریت منابع فراهم شود.

امینی در ادامه به کاربردهای حقوقی و نظارتی ماهواره خیام اشاره کرد و گفت: اکنون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌توان نقشه‌های دقیقی برای مراجع قضایی در پرونده‌های مربوط به مرزها، اختلافات ملکی و جنگل‌زدایی تهیه کرد که پیش از این نیازمند مراجعه میدانی بود.

امینی همچنین درباره کاربرد ماهواره خیام در مقابله با جنگل‌خواری گفت: پیش از این برای شناسایی و کنترل موارد جنگل‌زدایی و جنگل‌خواری، ماموران باید به‌صورت میدانی به محل مراجعه می‌کردند، اما اکنون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ماهواره خیام می‌توان به صورت دقیق و سریع مناطق تحت خطر را پایش و اقدامات لازم را انجام داد

وی با اشاره به کاربردهای ماهواره خیام گفت: تقریباً هر چهار روز یک بار امکان تصویربرداری از مناطق مختلف وجود دارد که این امکان به شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط کمک می‌کند تا مساحت و میزان گسترش شهر را دقیقاً پایش کنند. در صورت ساخت ساختمان جدید در حومه شهر، تصویر آن به سرعت تهیه و نقشه مربوطه در اختیار ارگان‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

امینی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: ماهواره خیام با رزولوشن یک متر، قادر است کلیه خدمات و سرویس‌های مرتبط با داده‌های فضایی با این دقت را به سازمان‌ها ارائه دهد و نقش مهمی در مدیریت شهری و برنامه‌ریزی فضایی ایفا کند.