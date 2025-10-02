به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست مهرماه، مجموعهای از تحولات کلیدی در حوزه آب و انرژی کشور رخ داد که هر یک پیامدهای اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی خاص خود را دارد. کاهش محسوس دمای هوا و افت بیشاز ۳۰ هزار مگاواتی مصرف برق، خاموشیهای خانگی را پس از ماهها متوقف کرد. شرکت گاز استان تهران نیز با هدف ارتقای ایمنی در زمان بحران، نصب برجهای تخلیه اضطراری گاز را آغاز کرد. در بخش آب، پروژه خط انتقال آب سد طالقان به تهران بهعنوان رکوردی ملی در اجرای طرحهای بزرگ معرفی شد و در عین حال، صنعت آب نسبت به پاییز خشک و بحران تأمین آب شرب و کشاورزی هشدار داد؛ موضوعی که با کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها ملموستر شد.
در حوزه انرژی، وزیر نفت از ثبت رکورد بیسابقه تولید نفت طی هفت سال خبر داد و شرکت نفت فلات قاره با امضای موافقتنامههای تأمین دکل پیشرفته حفاری دریایی به توسعه میدانهای مشترک گاز و نفت شتاب بخشید. صادرات فرآوردههای نفتی در پنج ماهه نخست افت داشته و به ۲۰ میلیارد دلار رسیده اما انتظار میرود نیمه دوم سال روند بهتری داشته باشد. نیروگاهها نیز با تکمیل ذخایر سوخت مایع و راهاندازی واحد بخار سیکل ترکیبی غدیر قشم، صرفهجویی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی در مصرف گاز خواهند داشت.
از سوی دیگر، موسسه تحقیقات آب، حوضه دریای خزر را پربارانترین حوضه کشور در هفته جاری اعلام کرد. در بخش سوخت، اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی واردات بنزین سوپر با قیمت تمامشده ۵۰ هزار تومان را فاقد صرفه اقتصادی دانست. با وجود افت پرشدگی به ۸ درصد، سد ماملو همچنان تأمینکننده آب شرب جنوب شرق تهران و بخش کشاورزی منطقه است. این مجموعه اخبار، تصویری روشن از چالشها و ظرفیتهای بخش آب و انرژی ایران در آستانه فصول سرد و کمبارش ارائه میدهد.
