از واردات اولین محموله بنزین سوپر در هفته آتی تا کاهش آب ورودی سدها

به گزارش خبرنگار مهر، اخباری چون اولین محموله بنزین سوپر هفته آینده وارد کشور می‌شود، ورودی سدها ۴۲ درصد کاهش یافت، مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز و در حال مذاکره برای واردات گاز هستیم از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

صرفه جویی در تهران در ایام گرم سال معادل مصرف پانصد هزار خانواده

کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تحقق صرفه‌جویی بالغ بر نیم میلیارد کیلووات ساعت در مصرف برق شهر تهران در ایام گرم معادل ۵۰۰ هزار خانوار خبر داد.

معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت در دولت چهاردهم محقق شد

حمید بوورد مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در دولت چهاردهم افزایش تولید روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شده و این روند با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های در دست اقدام ادامه خواهد داشت.

ورودی سدها ۴۲ درصد کاهش یافت

از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا پانزدهم شهریور ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۴۲ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها است.

ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر گفت: ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همت جمعی برای فصل سرد آماده شویم.

مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز

بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در هفته گذشته (۱۵ تا ۲۱ شهریور) در مجموع یک میلیارد و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع شده است. با توجه به تعطیلات اخیر و افزایش سفرهای تابستانی در سراسر کشور، میانگین مصرف روزانه بنزین در این بازه زمانی حدود ۱۴۳.۷ میلیون لیتر بوده است، در حالی که میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۴ تا ابتدای شهریور حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بوده است.

افزایش ۱۳.۵ میلیون متر مکعبی ظرفیت گاز کشور

حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در آئین امضای قرارداد طرح توسعه میدان گازی مدار گفت: قرارداد جاری توسعه میدان گازی مدار در استان بوشهر است میدان منحصر به فرد گازی با میعانات گازی مناسب به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

وی ادامه داد: ۲۰ حلقه چاه و تأسیسات جانبی حفاری می‌شود و سال جاری اجرا می‌شود و روزانه ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می‌شود که بتوانیم مستقیماً مصرف فولاد مبارکه سپاهان را به صورت بلند مدت تأمین کنیم که سود مضاعفی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

استفاده از دو حامل انرژی مقرون به صرفه نیست

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: ترکیب و تنوع سبد سوخت امری الزام اور است زیرا در برخی از مواقع استفاده از دوحامل سوخت مقرون به صرفه نیست.

افزایش ۲۰ میلیون متر مکعبی سوخت تا پایان برنامه هفتم توسعه

حسن عباس زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در ابتدای برنامه هفتم توسعه ما ۶۰ میلیون متر مکعب برای سوخت مصرف کردیم، در پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۸۰ میلیون متر مکعب برسد.

توکلی: در حال مذاکره برای واردات گاز هستیم

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، در آئین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی درباره واردات گاز از روسیه اظهار کرد: به‌زودی نشستی در این زمینه برگزار می‌شود، اما هنوز حجم واردات مشخص نیست و بستگی به زیرساخت‌های موجود دارد. در صورت نهایی شدن تمام ابعاد قرارداد، واردات گاز امسال آغاز خواهد شد.

تولید بنزین از متانول صرفه اقتصادی ندارد

حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با تبدیل متانول به بنزین توضیح داد: اقتصاد همه چیز را تعریف می‌کند و اگر پروژه‌ای اقتصادی باشد همه سرمایه گذاران به سمت آن می‌روند، تبدیل متانول به بنزین صرفه اقتصادی ندارد و یا به سختی سودآوری دارد..

این مقام مسئول با اشاره به اقتصادی نبودن تولید بنزین از متانول، تخفیف‌های دولتی را راهکاری برای سرمایه گذاری در این بخش دانست و اضافه کرد: به دلیل اقتصادی نبودن تولید بنزین از متانول راهی برای پیشبرد آن در نظر گرفته شده است، دولت با ارائه امکاناتی نظیر تخفیف آئین نامه‌ای مصوب کرده و در اختیار صنعت گران گذاشته است که آن بخش از متانول که در اختیار واحدهای تبدیل به بنزین گذاشته می‌شود که بتوانند از تخفیف خوراک گازی بالا دست استفاده کند.

اولین محموله بنزین سوپر هفته آینده وارد کشور می‌شود

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است اولین محموله بنزین سوپر هفته آینده توسط بخش خصوصی و بر اساس قیمت گذاری بورس انرژی وارد کشور می‌شود.

در دوره تحریم به روسیه توربین گازی صادر کردیم

عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: برای نخستین بار در دوران تحریم موفق شدیم افتخارآمیزترین محصول بشر یعنی توربین گاز را به روسیه صادر کنیم. همچنین ژنراتور و سیستم کنترل فروختیم و حتی قطعات موتور هواپیما تأمین کردیم. این‌ها همه نشان می‌دهد صادرات دانش‌بنیان می‌تواند جایگزین خام‌فروشی باشد.