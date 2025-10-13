انتقال آب از سد طالقان به تهران با کمک ۵ همتی شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در رابطه با انتقال آب به تهران از سد طالقان و کمک مدیریت شهری به وزارت نیرو در این زمینه، اظهار کرد: با توجه به مشکل کم‌آبی که بر اثر اهمال برخی از سیاست‌گذاران در چند دهه گذشته برای مردم شهر تهران رخ داد، بعضاً عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز، عدم صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب در حوزه‌های مختلف باعث شد که وضعیت آب به مرز بحران نزدیک شود.

وی ادامه داد: همین شرایط باعث شد خطراتی هم در حوزه‌های محیط زیست و هم برای مردم ایجاد شود که از جمله چالش‌ها می‌توان به موضوع فرو نشست‌ها اشاره کرد. در راستای مدیریت این شرایط، با وجود اینکه این موضوع به صورت مستقیم به شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارتباطی نداشت، بودجه بسیار خوبی را برای انتقال آب به تهران در نظر گرفتیم و شهردار تهران نیز مبلغ قابل توجهی را به صورت نقد به مجموعه‌هایی که وزارت نیرو معرفی کرده بود، پرداخت کرد.

پیرهادی با اشاره به اختصاص پنج همت بودجه توسط مدیریت شهری برای انتقال آب به تهران، یادآور شد: دغدغه و تلاش ما بر این بود که کمبود آب باعث بحران کم‌آبی و قطع آب در تهران نشود.

وی همچنین تصریح کرد: تا زمانی که نشتی‌هایی در خطوط انتقال وجود دارد و هدررفت آب در لوله‌های انتقال را شاهد هستیم و از سویی دیگر اگر مصارف حوزه کشاورزی در استان‌های البرز، تهران و قزوین مورد توجه قرار نگیرد، از وسایل کاهنده آب استفاده نشود و دستگاه‌های متولی به فرهنگ‌سازی جدی در حوزه آب نپردازند، علیرغم همکاری مردم شاید مشکل آب در کشور و تهران به جهت جمعیت بالایی که دارد، به راحتی قابل حل نباشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی صورت بگیرد، تأکید کرد: به اعتقاد من با این سبک مدیریتی که ما امروز شاهد آن هستیم، بحران‌های آبی همچنان در سال‌های آتی در صورت کمبود بارش‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

وی با اعلام اینکه مدیریت شهری پایتخت در دو حوزه به وزارت نیرو کمک کرد، گفت: بودجه پیش‌بینی شده هم برای انتقال نشتی آب سد لار به سد کلان و نهایتاً به تهران و هم برای انتقال آب سد طالقان اختصاص یافت. با توجه به محدودیت خطوط انتقال آب از سد طالقان به البرز و در ادامه به سمت تهران، ما این بودجه را در نظر گرفتیم تا وزارت نیرو بتواند سریع‌تر این اقدام را انجام دهد.

پیرهادی با اشاره به نقاط تحت پوشش طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران، یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از خطوط در تهران به هم متصل هستند، این طرح می‌تواند مناطق مختلف شهر تهران را پوشش دهد اما به هرشکل اگر بارندگی در سال‌های پیش رو همچنان روند کاهشی داشته باشد، مسئولان باید تدابیر ویژه‌تری اتخاذ کنند.

گفتنی است وزیر نیرو در روزهای گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود که انتقال آب از سد طالقان به تهران تا روزهای آینده به نتیجه خواهد رسید.