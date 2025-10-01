گزارش «المیادین» درباره جزئیات طرح ترامپ برای نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد که به نسخهای از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آتشبس در نوار غزه که برای گروههای فلسطینی ارسال شده، دست یافته است.
در طرح ترامپ بدون اشاره به اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه، کرانه باختری و ضد کشورهای منطقه آمده است:
۱. غزه منطقهای عاری از تروریسم و افراطگرایی خواهد بود و هیچ تهدیدی برای همسایگانش نخواهد داشت.
۲. غزه برای رفاه حال ساکنانش که رنج زیادی کشیدهاند، بازسازی خواهد شد.
۳. اگر هر دو طرف با این پیشنهاد موافقت کنند، جنگ فوراً پایان مییابد و اسرائیل برای آماده شدن به منظور آزادی اسرا عقبنشینی خواهد کرد.
۴. ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش عمومی توافق توسط اسرائیل، همه اسرا، زنده و مرده، آزاد خواهند شد. پس از آزادی اسرا، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد را به علاوه ۱۷۰۰ فلسطینی از غزه آزاد خواهد کرد.
۵. پس از آزادی اسرا، به اعضای حماس که به همزیستی مسالمتآمیز متعهد شوند و سلاحهای خود را از رده خارج کنند، عفو عمومی اعطا خواهد شد.
۶. پس از تصویب توافق، ارسال کامل کمکها به نوار غزه مجاز خواهد بود. ورود و توزیع کمکها بدون دخالت هیچ یک از طرفین، از طریق سازمان ملل متحد، آژانسهای آن و هلال احمر انجام خواهد شد.
۷. غزه توسط یک دولت انتقالی موقت، متشکل از یک کمیته فلسطینی از تکنوکراتهای غیرسیاسی، اداره خواهد شد. این کمیته از فلسطینیهای واجد شرایط تشکیل شده و توسط یک نهاد انتقالی بینالمللی جدید نظارت خواهد شد. این کمیته توسط واشنگتن با مشورت شرکای عرب، اعضای مربوطه سازمان همکاری اسلامی و شرکای اروپایی تشکیل خواهد شد.
۸. یک منطقه ویژه اقتصادی در نوار غزه ایجاد خواهد شد که درباره تعرفه ها و هزینههای ورود آن با کشورهای شرکتکننده مذاکره خواهد شد.
۹. هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد. کسانی که مایل به ترک غزه هستند، از آزادی ترک و آزادی بازگشت برخوردار خواهند بود و مردم به ماندن تشویق خواهند شد.
۱۰. حماس و سایر گروه های مسلح فلسطینی موافقت میکنند که هیچ نقشی در اداره غزه نداشته باشند و تمام زیرساختهای نظامی نابود خواهد شد. یک فرآیند غیرنظامیسازی در غزه، تحت نظارت یک کمیته نظارتی مستقل، انجام خواهد شد.
۱۱. شرکای منطقهای تضمینهایی ارائه خواهند داد تا تأیید کنند که حماس و سایر جناحها به تعهدات خود عمل خواهند کرد و غزه جدید تهدید نخواهد بود.
۱۲. واشنگتن با شرکای عرب و بینالمللی خود برای ایجاد یک نیروی موقت تثبیتکننده بینالمللی برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. نیروهای ثباتبخش بینالمللی با اسرائیل و مصر برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی با نیروهای پلیس فلسطینی که به تازگی آموزش دیدهاند، همکاری خواهند کرد.
۱۳. هنگامی که نیروهای ثباتبخش بینالمللی کنترل نوار غزه را در دست بگیرند، نیروهای اسرائیلی بر اساس معیارهای مربوط به غیرنظامیسازی عقبنشینی خواهند کرد.
۱۴. عقبنشینی اسرائیل از نوار غزه با توافق واشنگتن، مصر و ضامنها انجام خواهد شد و به تدریج اجرا خواهد شد.
۱۵. فرآیند گفتگوی بین ادیان بر اساس ارزشهای همزیستی مسالمتآمیز و تلاش برای تغییر طرز فکر فلسطینیها و اسرائیلیها ایجاد خواهد شد.
۱۶. واشنگتن گفتگویی بین اسرائیل و فلسطینیها برقرار خواهد کرد تا بر سر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمتآمیز و مرفه به توافق برسند.
