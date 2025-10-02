به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نزال»، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت: ما طرح منتسب به ترامپ را دوشنبه شب گذشته دریافت کردیم.

وی افزود: ما مشورت‌های داخلی و خارجی را در روز دوم پس از دریافت طرح آغاز کردیم.

این عضو برجسته جنبش حماس اظهار داشت: طرح آمریکا دارای برخی ملاحظات است و ما به زودی موضع خود را در مورد آن اعلام خواهیم کرد.

نزال گفت: ما به عنوان نمایندگان مقاومت حق داریم ملاحظات خود در خصوص این طرح را به گونه‌ای بیان کنیم که در خدمت منافع مردم فلسطین باشد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که طرح آمریکا را با هدف توقف جنگ و قتل عام مورد بحث قرار دهیم. نتیجه نهایی این طرح نمی‌تواند عقب‌نشینی از حقوق مردم ما و ادامه نسل‌کشی باشد.

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه افزود: ما با میانجیگران و احزاب عربی و اسلامی در ارتباط هستیم و برای رسیدن به تفاهم مبتنی بر توقف نسل کشی جدی هستیم.

وی افزود: ما تأکید می‌کنیم که نگران منافع مردم خود هستیم و اجازه نخواهیم داد که قتل عام فلسطینیان ادامه یابد.ما خیلی زود موضع خود را در مورد این طرح اعلام خواهیم کرد و اعلام مواضع ما مدت زیادی طول نخواهد کشید.

کاخ سفید پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود که مذاکرات بسیار حساسی در مورد پایان جنگ در نوار غزه در جریان است و حماس ۳ تا ۴ روز فرصت دارد تا به پیشنهاد توقف جنگ در غزه پاسخ دهد!

گفتنی است که طرح جانبدارانه ترامپ در راستای افزایش حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی و خلع سلاح مقاومت بدون اشاره به امکان تشکیل کشور فلسطین ارائه شده است.