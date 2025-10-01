به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر تداوم و بازسازی جریان مقاومت گفت که ترورهای اخیر - از جمله ترور فرماندهان و دانشمندان هستهای - نه حزبالله را نابود کرده و نه توان علمی و فناوری هستهای ایران را از بین میبرد.
وی با اشاره به بازدید خود از لبنان و بررسی وضعیت حزبالله گفت: اینکه حزبالله در ترور فرماندهان و شهید سیدحسن نصرالله ضربه خورد را نمیشود رد کرد؛ اما این جریان به دلیل تفکر و مسیر مجاهدتش نه تنها از بین نمیرود بلکه ظرفیتهایش بیشتر میشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود که در سفرش به لبنان شاهد بوده است حزبالله به سرعت خود را بازسازی کرد و به مقاومت ادامه داد.
وی با بیان اینکه تجربه بازسازی و ادامه مقاومت در منطقه قابل ملاحظه است، تاکید کرد: این نوع جریانها با حذف فردی از بین نمیروند.
لاریجانی همچنین به موضوع ترور دانشمندان هستهای ایران اشاره کرد و گفت: دانشمندان هستهای ایران ترور شدند و ترامپ میگوید هستهای ایران را بمباران کردم! ولی باید عقلش برسد که ایران تعداد زیادی دانشمند تربیت کرده و فناوری هستهایاش نابود نمیشود.
وی این سخنان را در قالب هشداری نسبت به محاسبات نادرست دشمنان مطرح کرد و بر استمرار مسیر علمی و فناوری کشور تاکید کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار نظامی آمریکا در منطقه پرداخت و با کنایه گفت: اگر آمریکا میخواهد هر روز تشییع جنازه داشته باشد، به کشورهای مختلف حمله کند.
او همچنین درباره وضعیت سوریه اظهار کرد: وضعیت سوریه اینطور نمیماند؛ سوریه مردم مسلمانی دارد و زیر بار این وضع نمیمانند.
