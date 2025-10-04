به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام قدرتمندترین پشتیبانی از محصولات «ساخت هند» به شمار می‌رود و در شرایط تنش‌های تجاری با ایالات متحده انجام می‌شود.

پس از آنکه آمریکا تعرفه ای ۵۰ درصدی بر محصولات وارداتی هندوستان در آگوست وضع کرد، مودی استفاده از محصولات ساخت هند را به شدت تشویق کرد.

هرچند بسیاری از مدیران صنعتی به طور عمومی خواستار پشتیبانی از محصولات هندی شده اند اما نخست وزیر هند ماه گذشته به طور مستقیم از شهروندان خواست استفاده روزانه از کالاهای خارجی را قطع کنند. اشوینی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند در یک ارائه پروژه رسانه ای درباره بزرگراه ها گفت این ارائه توسط Zoho که رقیب داخلی پاورپوینت محصول مایکروسافت است و بدون استفاده از گوگل مپ، تهیه شده است.

وی در این باره گفت: این نقشه از MapmyIndia است، نه گوگل مپز. زیبا به نظر می‌رسد، درست است؟

وایشناو هفته گذشته ویدئو کلیپی از تست نرم افزار Zoho منتشر کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواست محصولات بومی را به‌کار گیرند. این پست بیش از ۶.۲ میلیون بازدید داشت.

برندهای آمریکایی در تمام هند فعالیت می کنند و برای میلیون ها نفر به عنوان نمادی از پیشرفت و ارتقا هستند. از سوی دیگر دولت و شرکت های خصوصی از محصولات مایکروسافت استفاده می کنند، بسیاری از مسافران برای مسیریابی به گوگل مپس متکی هستند و در کنار آن واتس اپ با بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر بزرگترین بازار هند به شمار می رود.

Zoho گزینه های ارزان تری نسبت به نرم افزارهای مبتنی بر ابر رایانشی مایکروسافت ارائه می کند. سیدهار ومبو یکی از بنیانگذاران این شرکت به دلیل شیوه کسب وکار عجیبش و قرار دادن محل عملیات های تجاری در روستاهای حومه ای مشهور است.

Arattai که پیام رسان این شرکت به حساب می آید به دلیل تلاش های وزیر بازرگانی و وزیر آموزش به طور ناگهانی به شدت محبوب شده است.