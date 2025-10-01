دریافت 3 MB کد خبر 6608880 https://mehrnews.com/x39bz7 ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲:۵۳ کد خبر 6608880 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲:۵۳ فریاد اعتراض ایتالیاییها هم بلند شد مردم رم در پاسخ به محاصره کاروان صمود توسط رژیم صهیونیستی شعار میدهند که اسرائیل کشور تروریستی است. کپی شد مطالب مرتبط تظاهرات گسترده در اروپا در اعتراض به حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» انصارالله یمن حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» را محکوم کرد حماس: حمله به ناوگان «صمود» جنایتکارانه و تروریسم دریایی است برچسبها ایتالیا فلسطین غزه کاروان صمود ناوگان صمود رژیم صهیونیستی
