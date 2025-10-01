انصارالله یمن حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: ما حمله آشکار اسرائیل به ناوگان صمود و توقیف کشتی‌های غیرنظامی آن را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: سکوت جامعه بین‌المللی دشمن را به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق می‌کند و این امر اقدام فوری همه انسان‌های آزاده را برای لغو محاصره غزه ضروری می‌سازد.

الفرح تأکید کرد که این اقدام نقض صریح قوانین بین‌المللی و نشان‌دهنده ماهیت متجاوز و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است.

ناوگان جهانی صمود (مقاومت) متشکل از بیش از ۵۰ کشتی که برای شکستن محاصره غزه راهی این باریکه بود در ادامه مسیر خود با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی مواجه شد و این رژیم تعدادی از شناورهای ناوگان صمود را توقیف و شماری از فعالان حاضر در آن را بازداشت کرده است.

مدیریت ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که در پی حملات اسرائیل، ارتباط خود با چندین کشتی را از دست داده و هم اکنون با جدیت در تلاش است تا وضعیت همه فعالان حاضر در کشتی‌‎ها و خدمه را پیگیری کند.

ناوگان جهانی صمود همچنین اعلام کرد که توقیف کشتی‌ها توسط اسرائیل، حمله‌ای غیرقانونی است که غیرنظامیان غیرمسلح را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است.

ناوگان جهانی صمود افزود که ۷۰ مایل دریایی از سواحل غزه فاصله دارد و بدون عقب‌نشینی به راه خود ادامه خواهد داد.

این ناوگان از کشورهای جهان خواست که خواستار امنیت همه سرنشینان کشتی‌‎ها و آزادی آنها شوند.