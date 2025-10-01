تظاهرات گسترده در اروپا در اعتراض به حمله اسرائیل به ناوگان «صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان صمود و توقیف چندین کشتی و بازداشت فعالان، شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی برای برگزاری تظاهرات به خیابان ها آمدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده این تظاهرات در ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، یونان، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است.

ناوگان جهانی صمود (مقاومت) متشکل از بیش از ۵۰ کشتی است که برای شکستن محاصره غزه راهی این باریکه بود و در ادامه مسیر خود با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی مواجه شد. این رژیم تعدادی از شناورهای ناوگان صمود را توقیف و شماری از فعالان حاضر در آن را بازداشت کرده است.

مدیریت ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که در پی حملات اسرائیل، ارتباط خود با چندین کشتی را از دست داده و هم اکنون با جدیت در تلاش است تا وضعیت همه فعالان حاضر در کشتی‌‎ها و خدمه را پیگیری کند.

ناوگان جهانی صمود همچنین اعلام کرد که توقیف کشتی‌ها توسط اسرائیل، حمله‌ای غیرقانونی است که غیرنظامیان غیرمسلح را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است.

ناوگان جهانی صمود افزود که ۷۰ مایل دریایی از سواحل غزه فاصله دارد و بدون عقب‌نشینی به راه خود ادامه خواهد داد.

این ناوگان از کشورهای جهان خواست که خواستار امنیت همه سرنشینان کشتی‌‎ها و آزادی آنها شوند.