حماس: حمله به ناوگان «صمود» جنایتکارانه و تروریسم دریایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که توقیف کشتی‌های ناوگان صمود توسط دشمن صهیونیستی در آب‌های بین‌المللی و دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران حاضر در این ناوگان، حمله‌ای خائنانه و جنایتکارانه است و دزدی دریایی و تروریسم دریایی به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است که ما تجاوز وحشیانه دشمن علیه ناوگان صمود را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.

ما تأکید می‌کنیم که توقیف این ناوگان یک عمل جنایتکارانه است که باید توسط همه انسان‌های آزاده در سراسر جهان محکوم شود.

حماس افزود: به شجاعت فعالان آزاد و عزم آنها برای شکستن محاصره مردم فلسطین در نوار غزه درود می‌فرستیم.

ما از آزادگان در سراسر جهان می‌خواهیم که فعالیت‌های مردمی و اعتراضاتی را در محکومیت این جنایت انجام دهند.

رژیم صهیونیستی همزمان با نزدیک شدن ناوگان جهانی «صمود» به غزه شماری از شناورهای این ناوگان را توقیف و فعالان حاضر در آن را بازداشت کرد.

ناوگان جهانی صمود لحظاتی قبل تأیید کرد که برخی از کشتی‌های آن توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شده‌اند.

کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه نیز اعلام کرد که قایق‌های رژیم صهیونیستی، کشتی‌های ناوگان «صمود» را محاصره کردند.