زرهی: دبیرخانه جهانشهر تالابی خمیر ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی ظرفیت‌های توسعه جهان شهر تالابی بندر خمیر به ریاست مراد زرهی فرماندار شهرستان و باحضور معاون فرماندار، شهردار واعضای شورای شهر در محل شهرداری بندر خمیر برگزار شد.

فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان از جمله تالاب بین‌المللی، جنگل‌های حرا، دریا و کوهستان، این مواهب الهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم خمیر دانست و بر ضرورت حفاظت و بهره‌برداری درست از آن‌ها تأکید کرد.

مزاد زرهی توسعه در حوزه‌های فرهنگ و هنر، محیط زیست و گردشگری را از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان برشمرد و گفت: پیشبرد برنامه‌ها نیازمند مدیریت جدی و همراهی تمامی نهادهاست و رسانه‌ها باید از نقش مؤثرتر در معرفی ظرفیت‌ها برخوردار باشند.

وی با تأکید بر مردمی‌سازی روند توسعه، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه جهان‌شهر تالابی خمیر را مطرح کرد و افزود: تمامی برنامه‌ها، کارگاه‌ها و رویدادها باید بر اساس تقویم مشخص اجرا شوند و همه دستگاه‌ها در این مسیر مشارکت داشته باشند.

فرماندار خمیر همچنین بر تقویت زیرساخت‌های گردشگری، مشارکت شهرداری‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: جهان‌شهر تالابی بندرخمیر باید بیشتر معرفی شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت آموزش رسمی در حوزه گردشگری و محیط زیست و فعال‌سازی موزه مردم‌شناسی خمیر، خاطرنشان کرد: فرمانداری همواره پشتیبان این اقدامات خواهد بود.