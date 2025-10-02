  1. استانها
زرهی: دبیرخانه جهانشهر تالابی خمیر ایجاد شود

بندرعباس- فرماندار شهرستان خمیر بر لزوم ایجاد دبیرخانه جهانشهر تالابی بندر خمیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی ظرفیت‌های توسعه جهان شهر تالابی بندر خمیر به ریاست مراد زرهی فرماندار شهرستان و باحضور معاون فرماندار، شهردار واعضای شورای شهر در محل شهرداری بندر خمیر برگزار شد.

فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان از جمله تالاب بین‌المللی، جنگل‌های حرا، دریا و کوهستان، این مواهب الهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم خمیر دانست و بر ضرورت حفاظت و بهره‌برداری درست از آن‌ها تأکید کرد.

مزاد زرهی توسعه در حوزه‌های فرهنگ و هنر، محیط زیست و گردشگری را از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان برشمرد و گفت: پیشبرد برنامه‌ها نیازمند مدیریت جدی و همراهی تمامی نهادهاست و رسانه‌ها باید از نقش مؤثرتر در معرفی ظرفیت‌ها برخوردار باشند.

وی با تأکید بر مردمی‌سازی روند توسعه، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه جهان‌شهر تالابی خمیر را مطرح کرد و افزود: تمامی برنامه‌ها، کارگاه‌ها و رویدادها باید بر اساس تقویم مشخص اجرا شوند و همه دستگاه‌ها در این مسیر مشارکت داشته باشند.

فرماندار خمیر همچنین بر تقویت زیرساخت‌های گردشگری، مشارکت شهرداری‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: جهان‌شهر تالابی بندرخمیر باید بیشتر معرفی شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت آموزش رسمی در حوزه گردشگری و محیط زیست و فعال‌سازی موزه مردم‌شناسی خمیر، خاطرنشان کرد: فرمانداری همواره پشتیبان این اقدامات خواهد بود.

