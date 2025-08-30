توسعه بندرگاه خمیر و بندرپل در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی با بیان اینکه مهم‌ترین گفتمان و رویکرد دولت، توسعه مبتنی بر آرامش و همدلی است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز در سطح شهرستان، انسجام و وفاقی بی‌نظیر میان علما، مردم، مسئولان و نیروهای مسلح برقرار است که این همدلی در جهت خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم نمود پیدا کرده است.

وی افزود؛: اکنون یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولتی که در شرایطی خاص و پیچیده فعالیت خود را آغاز کرد؛ منطقه در آن زمان آبستن حوادث گوناگونی بود از تحولات غزه، سوریه و لبنان گرفته تا شهادت میهمان یک کشور خارجی تنها یک روز پس از مراسم تحلیف، و نیز جنگ ۱۲ روزه‌ای که فضای منطقه را تحت تأثیر قرار داد؛ اما با وجود همه این شرایط دشوار، دولت چهاردهم با اراده‌ای راسخ، مسیر خدمت و تلاش را در پیش گرفت و با تمام توان در جهت حل مشکلات و پیشبرد اهداف کشور گام بر می‌دارد.

فرماندار شهرستان خمیر، ضمن تبیین برنامه‌های هفته دولت گفت: افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۵ پروژه عمرانی و اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۴۰۳ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف انجام و یا در روزهای آینده تقدیم مردم خواهد شد.

وی افزود: پروژه‌ها شامل حوزه‌های عمران شهری و روستایی، آموزش، راه، بهداشت و درمان، مسکن، برق، گازرسانی و اشتغال‌زایی هستند که بخش عمده‌ای از آن‌ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرماندار خمیر با اشاره به افتتاح ۲۰ پروژه در حوزه عمران شهری با اعتباری بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان اظهار داشت: این پروژه‌ها طی روزهای اخیر به بهره‌برداری رسیدند و در بخش رویدر نیز پروژه‌هایی آماده افتتاح و تقدیم به مردم منطقه می‌شود.

زرهی در ادامه به برنامه‌های فرهنگی هفته دولت اشاره کرد و گفت: غبارروبی گلزار شهدای گمنام، برگزاری میز خدمت، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دولت و فرزندان آن‌ها، و تجلیل از کارکنان نمونه شهرستان از دیگر برنامه‌های هفته دولت در شهرستان بود.

فرماندار خمیر با تأکید بر جایگاه اقتصاد دریامحور در توسعه شهرستان گفت: زندگی و معیشت مردم این منطقه به دریا گره خورده است و دریانوردی از دیرباز شغل آبا و اجدادی آنان بوده است بر همین اساس، برای توسعه بندرگاه خمیر و اسکله بندر پل در دستور کار قرار دارد، چرا که معتقدیم توسعه این ظرفیت‌ها، می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم ایفا کند.

زرهی همچنین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت را حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: حل معضل بیکاری به‌ویژه در میان جوانان، علاوه بر ارتقای سطح اشتغال، به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف در دست پیگیری است؛ یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی، توسعه مجتمع بندری خمیر و اسکله بندر پل است که می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مردم شهرستان را مرتفع سازد.

فرماندار خمیر همچنین با اشاره به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: در این زمینه، جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران حوزه‌های بهداشت و درمان، کشاورزی، بنادر و گردشگری برگزار شده و آمادگی کامل برای حمایت و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در شهرستان وجود دارد.

فرماندار در پایان تصریح کرد: با وفاق و همدلی و درکنار هم بودن، قطعاً در آینده نزدیک افق و چشم انداز روشنی را برای شهرستان خمیر شاهد خواهیم بود.