به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی رؤسای دانشگاه‌های پیام نور استان هرمزگان عصر دوشنبه با حضور مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر، اسماعیل زارعی رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، شیخ سید عبدالجلیل قتالی امام جمعه اهل سنت بندرخمیر و رؤسای واحدهای دانشگاه پیام نور سراسر استان، به میزبانی شهرستان خمیر برگزار شد.

فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور بندر خمیر گفت: دانشگاه پیام نور بندر خمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به مرکز استان، از جایگاه مهمی در شبکه آموزش عالی هرمزگان برخوردار است و هم‌اکنون سومین واحد بزرگ استان از نظر جمعیت دانشجویی به شمار می‌رود.

زرهی با بیان اینکه وجود و ارتقای مراکز علمی زمینه‌ساز رشد و پیشرفت هر منطقه است، افزود: دانشگاه پیام نور بندرخمیر باید به عنوان محور توسعه علمی و فکری شهرستان عمل کرده و در حوزه‌های پژوهشی و مشاوره‌ای نیز در کنار مدیران شهرستان قرار گیرد تا نقش مؤثری در تدوین سند توسعه شهرستان خمیر ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان خمیر اظهار کرد: شهرستان خمیر از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه‌های دریامحور، گردشگری، صنایع و تجارت و وجود تالاب بین‌المللی خمیر، پیشینه تاریخی این منطقه در عرصه تجارت دریایی، بستری مناسب برای توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط فراهم کرده است.

فرماندار خمیر تأکید کرد: دانشگاه پیام نور خمیر باید با شناسایی این ظرفیت‌ها، در مسیر ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی متناسب با نیاز شهرستان به‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد گام بردارد تا زمینه رشد علمی و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه فراهم شود.

زرهی خاطرنشان کرد: زمانی که تفکر علمی و پژوهشی درتصمیم‌گیری‌های مدیریتی جاری شود، مسیر توسعه پایدار شهرستان خمیر هموار خواهد شداز این‌رو، مدیران شهرستان باید از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در تدوین برنامه‌ها وسیاست‌گذاری‌های خود بهره‌گیری کنند.