به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی در نشست شورای اداری بندر خمیر بر اهمیت وفاق و همدلی به عنوان نخستین شرط توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: برای پیشرفت و رشد همهجانبه شهرستان، مسئولان و مردم باید با تعامل و همکاری صادقانه در مسیر حل مشکلات و تحقق اهداف توسعهای حرکت کنند.
وی افزود: وفاق، در همه مراحل عامل اصلی عبور از موانع و رسیدن به موفقیتهای بزرگ است و باید آن را به عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت شهرستان در نظر گرفت.
فرماندار خمیر با اشاره به روند رو به رشد پروژههای عمرانی در حوزه آموزش گفت: با حمایتهای استاندار هرمزگان نهضت مدرسهسازی در شهرستان خمیر شتاب گرفته و پروژههای متعددی در حال احداث هستند.
زرهی ارتقا کیفیت آموزش را اولویت اصلی آموزش و پرورش شهرستان دانست و افزود: آموزش با کیفیت، زیرساختی برای توسعه همهجانبه جامعه است و باید به موازات توسعه فیزیکی مدارس به کیفیت آموزشی نیز توجه ویژهای شود.
وی با اشاره به توسعه دانشگاه پیام نور مرکز خمیر اظهار کرد: دانشگاه پیام نور با محوریت مردم و مشارکت جامعه، رشد چشمگیری داشته که این امر بیانگر ظرفیت بالای علمی و فرهنگی شهرستان است.
فرماندار خمیر در بخش دیگری از سخنان خود به نیاز جدی شهرستان به بهبود زیرساختها در حوزههای راه، آب، بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: بزرگترین چالش پیشروی شهرستان خمیر کمبود و ضعف زیرساختهاست و برای رفع این مشکلات نیازمند همافزایی و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
وی با اشاره به اهمیت حوزه سلامت افزود: با شتاببخشی به پروژهها و پیگیری وضعیت بیمارستان بندر خمیر تلاش داریم تا خدمات بهداشتی و درمانی را در کوتاهترین زمان ممکن ارتقا دهیم.
مراد زرهی توسعه سواحل شهرستان را یکی از اولویتهای جدی دانست و تصریح کرد: شهرستان خمیر با دارا بودن موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریا محور دارد و میتواند نقشی اساسی در ترانزیت و تجارت منطقهای ایفا کند.
وی همچنین بر لزوم احداث بندرگاه جدید تأکید کرد و گفت: ایجاد بندرگاه نه تنها به رونق صادرات و واردات کمک میکند، بلکه زمینهساز جذب سرمایهگذاری و اشتغال پایدار در منطقه خواهد شد.
فرماندار بندرخمیر خود با اشاره به اهمیت منابع مالی ناشی از آلایندگیها خاطر نشان کرد: این اعتبارات میتوانند نقش مؤثری در اجرای پروژههای زیستمحیطی و توسعه پایدار داشته باشند و لازم است بهطور هدفمند برای بهبود کیفیت محیطزیست و پیشبرد طرحهای توسعهای هزینه شوند.
