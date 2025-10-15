زرهی: بندرخمیر به قطب نوآوری و فناوری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان عصر چهارشنبه با مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، علمی و موقعیت جغرافیایی ویژه شهرستان، اظهار داشت: شهرستان خمیر می‌تواند با برنامه‌ریزی منسجم، به یکی از قطب‌های نوآوری و فناوری در استان هرمزگان تبدیل شود.

زرهی همچنین با بیان اینکه خمیر از بستر مناسبی برای فعالیت‌های علمی و فناورانه برخوردار است، افزود: این شهرستان ظرفیت لازم برای برگزاری رویدادهای ملی در حوزه علم و فناوری را دارد و آمادگی خود را برای میزبانی دومین دوره لیگ کشوری "مای‌کُد" اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی مرکز رشد در شهرستان خمیر، فرصت مناسبی برای کارآفرینان محلی، نخبگان دانشگاهی و جوانان ایده‌پرداز فراهم خواهد شد تا بتوانند ایده‌های خود را به محصول و خدمت تبدیل کرده و در مسیر توسعه اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار خمیر ضمن استقبال از پیشنهاد ایجاد مرکز رشد، بر آمادگی کامل فرمانداری برای همکاری بین‌بخشی و حمایت از طرح‌های فناورانه تأکید کرد و گفت: فرمانداری خمیر از تمامی برنامه‌هایی که به رشد علمی، افزایش اشتغال و توسعه فناوری در شهرستان منجر شود، حمایت می‌کند ما معتقدیم آینده‌ی توسعه‌ی خمیر در گرو توانمندسازی جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان است.

زرهی در پایان تصریح کرد: برگزاری رویدادهای علمی همچون لیگ مای‌کُد می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای جایگاه علمی شهرستان خمیر باشد.