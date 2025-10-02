  1. دین و اندیشه
کتاب تاثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد منتشر شد

کتاب تاثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد منتشر شد

کتاب«تأثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد(گفتگو با جمعی از استادان حوزه و دانشگاه)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کتاب «تأثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد(گفتگو با جمعی از استادان حوزه و دانشگاه)» از سلسله گفتگوهای فقه، حقوق و جامعه، منتشر شد.

این کتاب با محوریت تأثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد و استنباط، در ۴۳۵ صفحه شامل گفتگو با جمعی از اساتید مطرح در این زمینه از جمله آیت الله محسن اراکی،حجج اسلام و المسلمین دکتر پارسانیا، دکتر تقی‌زاده داوری و صدیق اورعی به کوشش حجج اسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، دکتر عبدالله جوان و مصطفی میراحمدی نگارش شده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

