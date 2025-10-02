به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجِرد صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه ساخت راه‌آهن شیراز به بوشهر اظهار کرد: این مسیر از مسیرهای استراتژیک در کشور است که به دریا اتصال پیدا می‌کند و این از موضوعات مهمی است که باید پیگیری و رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع برای تکمیل راه‌آهن شیراز به بوشهر، روش‌های تامین منابع مالی است افزود: اکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این طرح بزرگ اختصاص داده می‌شود و انتطار داریم منابع مالی پشتیبان، هر چه سریع‌تر تامین و به پروژه تزریق شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: راهکارهایی که برای شتاب بخشی به این پروژه وجود دارد باید به کار گرفته شود.

صادق مالواجِرد تصریح کرد: استان بوشهر و استان فارس، ظرفیت‌های بالایی دارند و مسئولان ۲ استان نهایت توان خود را برای بهره‌برداری از راه‌آهن به کار گیرند.

وی با بیان اینکه اکنون ۱۰ پیمانکار در مسیر بیش از ۴۰۰ کیلومتری راه‌آهن در حال کار هستند گفت: بخش خصوصی، پتروشیمی و سایر صنایع از جمله صنعت نفت می‌توانند نقش‌ پذیری موثرتری در تامین منابع مالی این پروژه داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: با همان کیفیتی که راه‌آهن چابهار به زاهدان اجرایی شده، این پروژه نیز اجرایی و عملیاتی شده است.

وی بر تشکیل کنسرسیوم برای تامین مالی پروژه راه‌آهن بوشهر تاکید کرد و یادآور شد: این پروژه، آورده زیادی لازم دارد و با پیگیری‌های مستمر استاندار بوشهر و نمایندگان استان در مجلس قطعا به نتیجه مطلوب می‌رسیم.