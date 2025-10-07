به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی جنوب کشور در جمع با خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه به ابتکار و میزبانی مشترک دو استان فارس و بوشهر برگزار شده است، از ارائه مدل نوینی از تأمین مالی برای پروژه‌های راه‌آهن محور شیراز- بوشهر و بوشهر - عسلویه خبر داد.

استاندار فارس گفت: بر اساس این مدل مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی فعال در منطقه، در قالب سرمایه‌گذاری مشارکتی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژه‌های حیاتی ایفا کنند.

وی ادامه داد: در جریان جلسه، ظرفیت‌ها، ملاحظات و چالش‌های مرتبط با مدل پیشنهادی بررسی و دیدگاه‌های کارشناسی و اجرایی نیز مطرح شد.

امیری تصریح کرد: با استمرار این جلسات و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، پروژه راه‌آهن شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی و زمینه حمل کالا و مسافر در این مسیر راهبردی فراهم شود.