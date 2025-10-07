  1. استانها
  2. فارس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

استاندار فارس:راه‌آهن شیراز-بوشهر بر اساس مدلی‌ نوین تأمین مالی می‌شود

شیراز-استاندار فارس با اشاره به مدل نوین تامین مالی راه‌آهن شیراز-بوشهر گفت:شرکت‌های پتروشیمی فعال در منطقه در قالب سرمایه‌گذاری مشارکتی، در پیشبرد این پروژه‌ حیاتی نقش ایفا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی جنوب کشور در جمع با خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه به ابتکار و میزبانی مشترک دو استان فارس و بوشهر برگزار شده است، از ارائه مدل نوینی از تأمین مالی برای پروژه‌های راه‌آهن محور شیراز- بوشهر و بوشهر - عسلویه خبر داد.

استاندار فارس گفت: بر اساس این مدل مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی فعال در منطقه، در قالب سرمایه‌گذاری مشارکتی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژه‌های حیاتی ایفا کنند.

وی ادامه داد: در جریان جلسه، ظرفیت‌ها، ملاحظات و چالش‌های مرتبط با مدل پیشنهادی بررسی و دیدگاه‌های کارشناسی و اجرایی نیز مطرح شد.

امیری تصریح کرد: با استمرار این جلسات و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، پروژه راه‌آهن شیراز–بوشهر و بوشهر–عسلویه در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی و زمینه حمل کالا و مسافر در این مسیر راهبردی فراهم شود.

