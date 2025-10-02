به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد صبح پنجشنبه در ادامه برنامههای خود در استان بوشهر به شهرستان دشتستان رفت از پروژه راهآهن بوشهر- شیراز بازدید کرد.
وزیر راه و شهرسازی توسعه راهآهن و اتصال بندر بوشهر به خط ریل سراسری را یک اولویت و ضرورت دانست و گفت: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تاکید ویژهای بر توسعه اقتصاد دریا محور دارند.
در این بازدید مسئولان استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت این پروژه، بر اهمیت و ضرورت اجرای آن تاکید کردند.
راهآهن بوشهر- شیراز علیرغم اهمیت خاص آن، پیشرفتی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.
