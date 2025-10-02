  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

وزیر راه و شهرسازی از راه‌آهن بوشهر - شیراز بازدید کرد

وزیر راه و شهرسازی از راه‌آهن بوشهر - شیراز بازدید کرد

بوشهر- وزیر راه و شهرسازی با حضور در شهرستان دشتستان از راه‌آهن بوشهر- شیراز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد صبح پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر به شهرستان دشتستان رفت از پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی توسعه راه‌آهن و اتصال بندر بوشهر به خط ریل سراسری را یک اولویت و ضرورت دانست و گفت: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای بر توسعه اقتصاد دریا محور دارند.

در این بازدید مسئولان استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت این پروژه، بر اهمیت و ضرورت اجرای آن تاکید کردند.

راه‌آهن بوشهر- شیراز علی‌رغم اهمیت خاص آن، پیشرفتی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.

کد خبر 6608940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها