به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد صبح پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر به شهرستان دشتستان رفت از پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی توسعه راه‌آهن و اتصال بندر بوشهر به خط ریل سراسری را یک اولویت و ضرورت دانست و گفت: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای بر توسعه اقتصاد دریا محور دارند.

در این بازدید مسئولان استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت این پروژه، بر اهمیت و ضرورت اجرای آن تاکید کردند.

راه‌آهن بوشهر- شیراز علی‌رغم اهمیت خاص آن، پیشرفتی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.