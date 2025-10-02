به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار کرد:‌این استان قلب تپنده اقتصاد کشور است و پروژه‌هایی همچون راه‌آهن شیراز – بوشهر اهمیتی ملی و حتی بین‌المللی دارند.

وی اضافه کرد: راه‌آهن شیراز – بوشهر بدون مشارکت جدی صنایع و بخش خصوصی محقق نخواهد شد و ما به دنبال مدل‌های نوین تأمین مالی برای تسریع در تکمیل آن هستیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به‌ویژه در محور برازجان – آب‌پخش و اجرای پروژه برق‌رسانی به بندر بوشهر را از اقدامات مهم در دستور کار وزارتخانه برشمرد و گفت: این پروژه‌ها نقش مهمی در ایمنی مردم و جذب سرمایه‌گذاران ایفا خواهند کرد.

صادق درباره توسعه شهری بوشهر اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد اراضی شهر بوشهر در اختیار نیروهای مسلح است که با همکاری ارتش، تعاملات مثبتی در حال شکل‌گیری است و این ظرفیت می‌تواند تحولی در آینده شهر ایجاد کند.

وی خطاب به آیت‌الله صفایی بوشهری گفت: حضور پرثمر حضرت‌عالی و فضای همدلانه‌ای که در استان ایجاد شده، زمینه‌ساز گام‌های بلند در عرصه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی شده و آرامش و انسجام امروز استان، مرهون هدایت‌های ارزشمند شماست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت سفرهای استانی در رویکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در یک سال و اندی گذشته نزدیک به سی سفر استانی با همراهی معاونان وزارتخانه انجام شده است.

وی ادامه داد: این بازدیدها موجب بررسی میدانی پروژه‌ها و شنیدن مستقیم مسائل مردم شده است. گرچه ناترازی‌های مالی وجود دارد، اما با هم‌افزایی مدیریتی می‌توان گره‌های بسیاری را گشود.

صادق مسکن را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی دانست و تصریح کرد: هدف این است که زمین‌های واگذار شده به مردم، آماده ساخت با تمامی زیرساخت‌های لازم باشد. در یک سال گذشته، پیشرفت‌های قابل توجهی در تکمیل واحدها و واگذاری زمین حاصل شده است، هرچند همچنان فاصله‌هایی با اهداف پیش‌بینی‌شده وجود دارد.