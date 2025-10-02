به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در جریان بازدید از پروژه راهآهن شیراز به بوشهر با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیر و مسئولان استانی، اظهار داشت: این پروژه یکی از برنامههای مهم و راهبردی برای اعتلای بلندمدت استان بوشهر است که مردم شریف استان بهدرستی سالها بر آن تأکید داشتهاند. امروز خوشحالیم در کنار نمایندگان مردم و مسئولان ملی در این بازدید حضور داریم.
وی افزود: راهآهن از مهمترین مؤلفههای توسعه هر جامعه و استان محسوب میشود، زیرا علاوه بر کاهش هزینهها و تسهیل حملونقل، نقش کلیدی در رونق اقتصادی و ارتباطی ایفا میکند.
زارع تصریح کرد: استان بوشهر به سبب ذخایر عظیم نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین موقعیت تاریخی در تجارت و بازرگانی جنوب کشور، نیازمند چنین زیرساختی است. امروز این استان بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام کشور، حدود ۷۰ درصد گاز و بیش از ۵۲ درصد محصولات پتروشیمی ایران را تولید کرده و بیش از نیمی از این محصولات را به دنیا صادر میکند.
رتبه اول استان بوشهر در صادرات
استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان در صادرات رتبه نخست و در واردات رتبه چهارم کشور را دارد، خاطرنشان کرد: تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر حدود ۱۴ میلیون تن است که با اقدامات سازمان بنادر و پیگیریهای صورتگرفته، این ظرفیت به ۵۰ میلیون تن در آینده نزدیک خواهد رسید. تحقق این هدف نیازمند تکمیل سریع راهآهن شیراز–بوشهر است تا بخش قابلتوجهی از اهداف دولت چهاردهم محقق شود.
زارع تأکید کرد: برای جابهجایی این حجم کالا، وجود راهآهن یک ضرورت اجتنابناپذیر است. حتی اگر آزادراه شیراز–بوشهر نیز به بهرهبرداری برسد، باز هم بدون راهآهن پاسخگوی نیازهای استان و کشور نخواهیم بود. این پروژه باید ظرف پنج سال آینده تکمیل شود. اگرچه مشکلات مالی وجود دارد، اما اهمیت راهبردی این طرح ایجاب میکند که تأمین منابع مالی آن با جدیت بیشتری پیگیری شود.
شتاببخشی در اجرای راه آهن
وی با اشاره به مطالبه جدی مردم بوشهر، افزود: انتظار داریم دولت وفاق ملی و وزارت راه و شهرسازی توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند و با همکاری مشترک دستگاهها، موانع تأمین مالی برطرف شود تا شاهد شتاببخشی در اجرای این پروژه مهم باشیم.
استاندار بوشهر در پایان با قدردانی از حضور مسئولان ملی و استانی در این بازدید گفت: با وجود تأخیر در پرواز و فشردگی برنامهها، تلاش داریم همه جلسات و بازدیدها بهموقع برگزار شود. از همه همراهان و همکاران تشکر میکنم و امیدوارم با همت جمعی، روند اجرای پروژه راهآهن شیراز–بوشهر سرعت بیشتری بگیرد.
