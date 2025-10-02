به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خطیبی در بازدید وزیر راه از طرح راه آهن بوشهر به شیراز گفت: زیرسازی مسیر راه آهن بوشهر به شیراز به طول ۴۳۵ کیلومتر اکنون ۲۴ درصد پیشرفت دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: خاکبرداری مسیر ۵۴ درصد، خاکبرداری ۲۸ درصد، خاکریزی ۱۴ درصد و بتن ریزی این مسیر ۵ درصد پیشرفت دارد.

خطیبی با بیان اینکه برای اجرای این خط ریلی ۱۷ همت از طریق استجازه اختصاص یافته و تا کنون ۳.۵ همت برای اجرای طرح هزینه شده است افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد این خط ریلی کوهستانی است گفت: در تمام طول این خط ریلی مناقصه برگزار و پیمانکاران مشخص شده‌اند و همه کارگاه‌ها فعال هستند.

وی گفت: از این مسیر ۴۳۵ کیلومتری ۱۳۵ کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد. در این مسیر ۴۳۵ کیلومتری ۲۸ دستگاه تونل به طول ۲۵ کیلومتر و ۴ دستگاه تونل اضطراری به طول ۱۴ کیلومتر قرار دارد. ۱۰ درصد این مسیر ریلی تونل‌هایی در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر دارد.

خطیبی افزود: همچنین در این مسیر ۶۶ دستگاه پل خاص به طول ۹ کیلومتر طراحی شده است. این مسیر یک ایستگاه درجه یک در بوشهر، ۵ ایستگاه درجه دو مسافری و ۱۶ ایستگاه فنی دارد.