معاون وزیر راه: زیرسازی راه‌آهن بوشهر - شیراز ۲۴ درصد پیشرفت دارد

بوشهر- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زیرسازی مسیر راه آهن بوشهر به شیراز به طول ۴۳۵ کیلومتر اکنون ۲۴ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خطیبی در بازدید وزیر راه از طرح راه آهن بوشهر به شیراز گفت: زیرسازی مسیر راه آهن بوشهر به شیراز به طول ۴۳۵ کیلومتر اکنون ۲۴ درصد پیشرفت دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: خاکبرداری مسیر ۵۴ درصد، خاکبرداری ۲۸ درصد، خاکریزی ۱۴ درصد و بتن ریزی این مسیر ۵ درصد پیشرفت دارد.

خطیبی با بیان اینکه برای اجرای این خط ریلی ۱۷ همت از طریق استجازه اختصاص یافته و تا کنون ۳.۵ همت برای اجرای طرح هزینه شده است افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد این خط ریلی کوهستانی است گفت: در تمام طول این خط ریلی مناقصه برگزار و پیمانکاران مشخص شده‌اند و همه کارگاه‌ها فعال هستند.

وی گفت: از این مسیر ۴۳۵ کیلومتری ۱۳۵ کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد. در این مسیر ۴۳۵ کیلومتری ۲۸ دستگاه تونل به طول ۲۵ کیلومتر و ۴ دستگاه تونل اضطراری به طول ۱۴ کیلومتر قرار دارد. ۱۰ درصد این مسیر ریلی تونل‌هایی در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر دارد.

خطیبی افزود: همچنین در این مسیر ۶۶ دستگاه پل خاص به طول ۹ کیلومتر طراحی شده است. این مسیر یک ایستگاه درجه یک در بوشهر، ۵ ایستگاه درجه دو مسافری و ۱۶ ایستگاه فنی دارد.

