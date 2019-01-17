به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی عصر پنجشنبه در آئین کلنگ‌زنی پروژه تکمیل راه‌آهن بوشهر -شیراز اظهار داشت: اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی کشور یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

محمد اسلامی ادامه داد: امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی برخی از قطعات این پروژه هستیم که امیدواریم شاهد تکمیل این پروژه و اتصال بوشهر به خط ریلی کشور باشیم.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز در این آئین اظهار داشت: جابجایی سالانه یک میلیون نفر مسافر و جابجایی شش میلیون تن بار در سال از مزایای اتصال بوشهر به خط ریلی کشور است.

عباس خطیبی اعتبار اجرای قطعه ۱۰ پروژه راه آهن بوشهر به شیراز به طول ۲۵ کیلومتر را ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: راه آهن شیراز - بوشهر و شهرهای در مسیر دارای ۴۵۰ کیلومتر مسافت است.

وی با اشاره به اینکه قطعه ۱۰ یکی از سخت‌ترین قطعات این مسیر است، گفت: راه‌آهن شیراز - بوشهر دارای شش کیلومتر پل خاص است که سه کیلومتر از این پل‌ها در قطعه ۱۰ این خط ریلی در استان بوشهر قرار دارد.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ادامه داد: ۲۲ تونل در مسیر ۴۵۰ کیلومتری خط ریلی ساخته می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ۲۵۰ کیلومتر مسیر اول از طریق فینانس دنبال و با همکاری شرکت چینی و کنسرسیوم پیمانکاری ایرانی عملیاتی می‌شود.