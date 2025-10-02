به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در دیدار وزیر راه و شهرسازی با امام جمعه بوشهر اظهار کرد: وزارت راه پروژه‌های متعدد و متنوعی را در استان بوشهر دارد و انتظار مردم تکمیل این طرح‌ها است.

وی با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین و مدیران استانی گفت: بازدیدها و جلسات وزیر راه و شهرسازی در استان بوشهر نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه همه‌جانبه این استان است و می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای از پیشرفت و آبادانی باشد.

زارع تأکید کرد: انتظار مردم استان از وزارت راه و شهرسازی، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی نظیر آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، توسعه بنادر و طرح‌های ملی مسکن است و خوشبختانه این طرح‌ها با حمایت دولت چهاردهم در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی در بوشهر گفت: این وزارتخانه با اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در بخش‌های مختلف، خدمات ارزشمندی ارائه کرده و با همراهی مسئولان استانی و مشارکت مردم، فضای همدلی و انسجامی ایجاد شده است که زمینه‌ساز رضایتمندی عمومی شده است.

استاندار بوشهر افزود: در حوزه راه و راهداری، نقاط حادثه‌خیز با اولویت بالا تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و در حوزه مسکن نیز اقداماتی در زمینه آماده‌سازی زمین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته است.

زارع تصریح کرد: همچنین پروژه‌های ارزشمند دریایی و بندری طی سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌های دیگری نیز در دست اجراست که بخشی از آن‌ها در تابستان آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی ادامه داد: تقارن این سفر با فرخنده‌ سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) را به فال نیک گرفت و آن را مایه شادی مردم استان و همه مسلمانان ایران دانست.