قم آماده برپایی مراسم سوگواری ارتحال حضرت فاطمه معصومه (س)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، شهر مقدس قم این روزها رنگ و بوی عزا به خود گرفته و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای شهری و استانی آماده برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات سوگواری هستند.

آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) ویژه‌برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده ث مراسم سوگواری از شب رحلت با سخنرانی علما و مرثیه‌خوانی مداحان اهل‌بیت (ع) در شبستان امام خمینی (ره) و صحن‌های حرم برگزار خواهد شد.

همچنین موکب‌های فرهنگی و خدماتی در نقاط مختلف حرم مطهر برپا می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به موکب «مهربانو» ویژه بانوان اشاره کرد.

آیین تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد و پرچم عزا بر فراز گنبد طلایی حرم بانوی کرامت برافراشته خواهد شد.

خادمان حرم بانوی کرامت نیز با افزایش ظرفیت خدماتی، برای ارائه خدمت رسانی هر چه بهتر به زائران و مجاوران در حالت آماده باش هستند.

شهرداری قم با هدف فضاسازی مناسب، اقدام به نصب پرچم‌های سیاه و بیرق‌های عزاداری در میادین اصلی، مسیرهای منتهی به حرم مطهر و هسته مرکزی قم کرده است.

علاوه بر این، اکیپ‌های خدمات شهری برای پاکیزگی و نظافت معابر در آماده‌باش کامل هستند و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز با افزایش تعداد سرویس‌ها، شرایط جابه‌جایی آسان‌تر زائران را فراهم می‌کند.

استانداری قم به عنوان ستاد هماهنگی اصلی، جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار کرده است و در این جلسات بر مدیریت ترافیک، تامین امنیت زائران و آماده‌سازی مراکز درمانی تاکید شده است.

بر اساس اعلام مسئولان، تمامی بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس در حالت آماده‌باش قرار دارند و هلال‌احمر نیز با استقرار امدادی و تیم‌های پزشکی در اطراف حرم، آمادگی خدمت‌رسانی دارد.

نیروی انتظامی و پلیس راهور قم نیز با برنامه‌ریزی دقیق، مسیرهای ویژه تردد دسته‌های عزاداری و ورودی‌های شهر را مدیریت خواهند کرد.

استقرار نیروهای پلیس در اطراف حرم و میادین اصلی برای برقراری امنیت و جلوگیری از هرگونه ازدحام و حادثه پیش‌بینی شده است.

هیئت‌های مذهبی قم از روزهای گذشته اعلام برنامه کرده‌اند و بسیاری از آنان مراسم خود را علاوه بر حسینیه‌ها، در سالن‌ها و فضاهای باز برای حضور بیشتر عزاداران برگزار خواهند کرد.

همچنین در سالروز ارتحال بانوی کرامت دسته‌های عزاداری از نقاط مختلف شهر به سمت حرم مطهر حرکت می کنند و جلوه‌ای ویژه به فضای معنوی قم می‌بخشند. موکب‌های مردمی از شهرها و استان‌های مختلف کشور و حتی از سایر مشورها همانند عراق نیز با توزیع غذا، چای و بسته‌های فرهنگی در کنار حرم و مسیرهای منتهی به آن، از زائران پذیرایی خواهند کرد.

فضای مجازی و رسانه‌های محلی قم در روزهای اخیر مملو از فراخوان‌ها، اطلاعیه‌ها و تصاویر فضاسازی شهری و حرم مطهر شده است.

قم این روزها در آستانه یکی از پرشکوه‌ترین مراسمات سوگواری خود قرار دارد؛ شهری که با تمام ظرفیت‌های معنوی و خدماتی آماده استقبال از خیل عظیم زائران است. هماهنگی میان آستان مقدس، شهرداری، استانداری، نیروی انتظامی، مجموعه‌های امدادی و هیأت‌های مردمی سبب شده تا مراسم ارتحال حضرت فاطمه معصومه (س) در نهایت آرامش و شکوه برگزار شود.