پرچم عزا بر گنبد حرم حضرت معصومه (س) برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده خادمان آستان مقدس، جمعی از مجاوران و زائران برگزار شد و فضای شهر قم حال و هوای عزای اهل‌بیت (ع) به خود گرفت.

این مراسم باشکوه در صحن امام رضا (ع) آغاز شد و در ابتدا حجت‌الاسلام سید حسن مؤمنی از اساتید حوزه علمیه قم در سخنانی به بیان جایگاه ویژه حضرت معصومه (س) در میان امامزادگان پرداخت و تأکید کرد: چهار امام معصوم بر زیارت آن حضرت تأکید کرده‌اند و قم به برکت حضور ایشان جایگاه ممتاز در میان شهرهای اسلامی یافته است.

حجت‌الاسلام مؤمنی با اشاره به زندگی کوتاه اما پربرکت حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: آن حضرت پس از ابتلا به بیماری در مسیر سفر به خراسان، با استقبال گسترده اهالی قم وارد این شهر شدند و پس از ۱۷ روز اقامت، دعوت حق را لبیک گفتند و رحلت ایشان قم را به کانون علم و معنویت جهان اسلام تبدیل کرد.

در ادامه برنامه، سید رضا تحویلدار مداح اهل‌بیت (ع) با نوحه‌خوانی، حال و هوای سوگ و اندوه را در فضای حرم مطهر حاکم ساخت.

این آیین معنوی با حضور خادمان آستان قدس رضوی، مسجد مقدس جمکران و امامزاده موسی مبرقع همراه بود که همگی با شال‌های مشکی و لباس خادمی به نشانه ارادت و همبستگی در مراسم حضور داشتند و در لحظه تعویض پرچم در کنار خادمان حضرت معصومه (س) ایستادند.

پس از برگزاری بخش‌های سخنرانی و مرثیه‌خوانی، پرچم مشکی عزا که نشانه آغاز ایام سوگواری بانوی کرامت است، با احترام و تشریفات خاص توسط خادمان آستان مطهر به پشت‌بام حرم منتقل شد و بر فراز گنبد نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) برافراشته شد.

از این لحظه به طور رسمی آیین‌های سوگواری رحلت شهادت‌گونه کریمه اهل‌بیت (س) در قم آغاز شد و بنا بر اعلام آستان مقدس، این مراسم‌ها تا شام سالروز رحلت ادامه خواهد داشت.

مراسم تعویض پرچم، هر ساله در آستانه سالروز رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود و نویدبخش آغاز ایام سوگواری و عزاداری ویژه در حرم مطهر بانوی کرامت است.