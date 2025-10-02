تأکید فوری بر بازرسی کامل ناوگان حمل و نقل دانشجویی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو نماینده مردم سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در بیمارستان کوثر سمنان از دانشجویان حادثه دیده تصادف اتوبوس پیراپزشکی سرخه عیادت کرد.

نماینده مردم سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین در حاشیه این دیدار با خانواده دانشجویان مصدوم هم گفت‌وگو کرد و به آنان اطمینان داد که پیگیری این حادثه در اولویت مسئولان قرار دارد.

گلرو همچنین با آرزوی بهبودی برای دانشجویان مصدوم یاد دو دانشجوی جانباخته این تصادف را نیز گرامی داشت و گفت: مسئولان با جدیت پیگیر این حادثه هستند.

وی همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان استان سمنان به سرویس ایاب ذهاب دانشجویان و دانش‌آموزان در سراسر استان شد و افزود: تقویت سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی نیاز است.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته تصادف یک دستگاه اتوبوس شهری در کیلومتر ششم جاده سمنان سرخه به جان باختن دو دانشجو دانشکده پیراپزشکی سرخه از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان منجر شد. این حادثه همچنین ۱۱ مصدوم داشت.