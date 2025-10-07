گرامیداشت یاد ۳ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سانحه تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر سه شنبه مراسم یادبود دانشجویان فقید حادثه سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه با حضور دکتر علی رشیدی‌پور رئیس دانشگاه، جمعی از معاونان، مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در مسجد پردیس آموزشی پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم معنوی که جمعی از مدیران کل استانداری، روسای دانشگاه های مستقر در سمنان روسای دستگاه های اجرایی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، نوحه‌خوانی و قرائت فاتحه، حاضران یاد و خاطره سه دانشجوی عزیز شادروان نرگس فتحی‌نژاد، شادروان زینب شعنی و شادروان فاطمه شیرازی را گرامی داشتند و برای شادی روح آنان و شفای کامل سایر مصدومان دعا کردند.

فضای مراسم سرشار از تأثر، همدلی و همبستگی خانواده بزرگ دانشگاه بود و شرکت‌کنندگان با حضور خود، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، بر ادامه مسیر علمی و انسانی این عزیزان تأکید کردند.

گفتنی است هفته گذشته تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان سه کشته و ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.