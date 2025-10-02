انتقال فعالان ربوده شده توسط نظامیان صهیونیست به بندر اشدود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد که تمام سرنشینان ربوده شده ناوگان صمود سلامت هستند.

این وزارت خانه اضافه کرد که فعالان ربوده شده در حال انتقال به بندر اشدود هستند و قرار است در نهایت به اروپا منتقل شوند.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تنها یک کشتی باقی مانده که هنوز از منطقه دور است و نظامیان صهیونیست به این کشتی نیز حمله خواهند کرد.

لازم به ذکر است حمله نظامیان صهیونیست به کشتی های ناوگان صمود و ربودن فعالان صلح طلب که به دنبال کمک رسانی به ساکنان مظلوم نوار غزه بودند موجی از خشم جهانی را برانگیخته است.