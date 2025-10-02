  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

ناوگان صمود: ربودن۴۴۳ فعال صلح‌طلب در آب‌های بین المللی جنایت جنگی است

سازمان دهندگان ناوگان صمود از ربایش بیش از ۴۴۰ فعال صلح طلب این ناوگان توسط نظامیان صهیونیست خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دهندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که رژیم صهیونیستی کشتی های این ناوگان را در آب های بین المللی مورد حمله قرار داده و صدها داوطلب را ربوده است.

آنها اضافه کردند که بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور جهان به صورت غیر قانونی در این حمله بازداشت شده اند. این حمله در آب های بین المللی جنایت جنگی و نقض قوانین جهانی است.

سازمان دهندگان ناوگان صمود تصریح کردند: خواهان مداخله بین المللی فوری و تضمین امنیت فعالان و آزادی فوری آنها هستیم.

لازم به ذکر است که این اقدام رژیم صهیونیستی موجی از خشم را در کشورهای مختلف جهان برانگیخته است.

کد خبر 6609339

