مفتی عمان: جهانیان در برابر توحش اسرائیل متحد شوند

مفتی عمان به حمله رژیم صهیونیستی علیه فعالان صلح طلب حامی فلسطین در مسیر دریایی غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مفتی عمان تاکید کرد که جهانیان و آزادگان جهان باید در برابر حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود متحد شده تا جلوی این تجاوزات وحشیانه را بگیرند.

پیش از این مقامات کشورهای مختلف از جمله پاکستان و اسپانیا به شدت به این حمله دریایی واکنش نشان داده بودند.

نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این کشور حمله بزدلانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان صمود که عازم نوار غزه بود را به شدت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری فعالان صلح‌طلبی است که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.

شریف در این پیام نوشت: این وحشی‌گری باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شود و کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برسد.

