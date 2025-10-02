برزیل حمله به ناوگان صمود را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت برزیل حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود را محکوم و اعلام کرد: محدودیت های اعمال شده بر ورود کمک های انسانی به نوار غزه باید هر چه سریعتر لغو شود.

پیشتر نیز مقامات کشورهای مختلف جهان از جمله پاکستان این حمله وحشیانه را محکوم کرده بودند.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز تاکید کرد: حمله به کشتی های ناوگان صمود نزدیک سواحل غزه نقض پی در پی قوانین بین المللی توسط تل آویو را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: ما خواهان آزادی فوری سرنشینان ربوده شده این کشتی ها که به سمت غزه در حرکت بودند هستیم.

ناوگان بین‌المللی صمود که شامل بیش از ۴۰ کشتی و بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۰ کشور بود، دیشب در فاصله حدود ۸۰ مایل دریایی از غزه، به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد.