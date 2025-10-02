به گزارش خبرگزاری مهر ، فیلم سینمایی «بوچکسیدی و ساندنسکید» ساخته جورج رویهیل (۱۹۶۹) ساعت ۱۷ دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در برنامه ششصد و سی و هفتم سینماتک خانه هنرمندان ایران در سالن ناصری به نمایش درمیآید.
پس از نمایش این فیلم ۱۱۰ دقیقهای با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی آن با حضور جواد طوسی (منتقد سینما) برگزار میشود.
این فیلم به مناسبت درگذشت رابرت ردفورد بازیگر فقید سینما روی پرده میرود.
پل نیومن، رابرت ردفورد و کاترین راس از بازیگران این فیلم تحسینشده هستند.
این فیلم در چهل و دومین دوره مراسم اسکار، برنده اسکار بهترین فیلمبرداری، بهترین موسیقی فیلم، بهترین ترانه و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد.
