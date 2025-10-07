  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

اکران «آنزو گربه روح»‏ در خانه هنرمندان

اکران «آنزو گربه روح»‏ در خانه هنرمندان

فیلم سینمایی «آنزو گربه روح» به کارگردانی یوکو کانو در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «آنزو گربه روح» ‏(۲۰۲۴) ساخته یوکو کانو، ساعت ۱۷ جمعه ۱۸ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۹۷ دقیقه با زیرنویس فارسی‌ در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

در انیمیشن «آنزو گربه روح»، کارین، دختری با اراده قوی، به‌منظور زندگی با پدربزرگ راهب خود به روستایی در ژاپن فرستاده می‌شود. در آنجا، او با آنزو، گربه‌ای غیرقابل پیش‌بینی آشنا می‌شود که مسئول مراقبت از او است. با وجود بی‌اعتمادی اولیه، کارین و آنزو با هم به ماجراجویی‌هایی می‌پردازند و با ارواح و موجودات ماورایی روبه‌رو می‌شوند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «آنزو گربه روح» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6614368
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها