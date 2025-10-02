نگرانی انجمن کاردرمانی از اساسنامه باشگاه هوش حرکتی

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی کاردرمانی ایران به نمایندگی از جامعه تخصصی کاردرمانی کشور، ضمن ارج نهادن به هرگونه تلاش در جهت ارتقای سلامت و توانمندی حرکتی کودکان و نوجوانان، نگرانی عمیق خود را نسبت به تدوین و تصویب اساسنامه‌ای تحت عنوان «باشگاه هوش حرکتی» از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌نماید.

مطابق قوانین و مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و آیین‌نامه دفاتر کاردرمانی، ارائه خدمات توانبخشی در حیطه‌های حرکتی، شناختی و روانی صرفاً باید توسط کاردرمانگران و فارغ‌التحصیلان رشته های علوم توانبخشی دارای صلاحیت حرفه‌ای و تحت نظارت وزارت بهداشت انجام پذیرد.

مفاد پیش‌بینی‌شده در اساسنامه مذکور، با این چارچوب‌ها همپوشانی آشکار داشته و ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه، نقض صریح قوانین موجود و تهدیدی جدی برای سلامت جسمی و روانی کودکان و خانواده‌ها است.

انجمن علمی کاردرمانی ایران، در همین راستا، طی مکاتبات رسمی با معاونت درمان وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی و هیئت ممتحنه رشته کاردرمانی، مراتب اعتراض خود را به این اقدام اعلام نموده و خواستار رسیدگی فوری به موضوع شده است.

این انجمن تأکید می‌نماید که تداوم چنین رویکردهایی می‌تواند به تضعیف جایگاه حرفه‌های علوم توانبخشی، ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای جامعه و اتلاف منابع ملی منجر گردد.

بر این اساس، انجمن علمی کاردرمانی ایران از مسئولان درخواست دارد:

۱. روند تصویب اساسنامه مذکور متوقف گردد.

۲. کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان و انجمن علمی کاردرمانی ایران تشکیل شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و علمی، راهکارهایی پایدار و ایمن برای توسعه فعالیت‌های حرکتی کودکان تدوین گردد.

انجمن علمی کاردرمانی ایران، ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های علمی و مشورتی، بار دیگر بر ضرورت صیانت از سلامت جامعه و رعایت قوانین بالادستی در حوزه توانبخشی تأکید می‌نماید.

مکاتبات لازم انجام گرفته

۱. معاون درمان وزارت بهداشت

۲. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران

۳. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

۴. هیئت ممتحه کاردرمانی